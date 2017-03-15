Пам'ять не згасає: на Волині вшанували загиблого Героя. ФОТО

Сергій Мокренко.



Хлопцеві, котрий був активним учасником Революції Гідності та пішов на схід воювати добровольцем, було лише 23 роки, - пише



В день загибелі Сергія Мокренка на його могилі з самого ранку майоріли живі квіти. Їх приносили рідні та близькі, або й прості шачани, в серцях яких буде жити пам’ять про Героя.



Також у цей день віддати шану Героєві приїхали керівництво Шацького району, представники Шацької РДА та районної ради, Шацького військового комісаріату на чолі з комісаром Олегом Кивлюком, члени громадської організації «Ветерани АТО Шацького району».



Щирі слова співчуття висловлювали рідним, та дякували за гідне виховання сина.



«Я особисто не був знайомий з Сергієм, але його подвиг свідчить про те, що це людина надзвичайно добра, сильна, відважна. Це людина, що віддала життя задля щасливого майбутнього прийдешніх поколінь. Ми завжди повинні пам’ятати нашого мужнього воїна та бути гідними його вчинку. Тож нехай закінчиться війна і більше не гинуть молоді хлопці, а живуть та працюють на благо своєї країни», - наголосив у своїй промові військовий комісар Шацького райвійськкомату Олег Кивлюк.



Сергій Мокренко нагороджений медаллю «За жертовність і любов до України», орденом «За мужність» ІІІ ступеня, орденом «За мужність» ІІступеня (посмертно ), народною медаллю « За незламність духу».









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