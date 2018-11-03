Луцький мандрівник дістався до Антарктиди

Луцький мандрівникприбув на станцію Академіка Вернадського, що в Антарктиді.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.На станції Академіка Вернадського Віктор-Микола допомагатиме знімати документальний фільм."На жаль, великі проблеми з інтернетом, тому не можу надсилати якісь фотографії, а текст лише раз в два дні і лише на пів години", - розповів про труднощі луцький мандрівник."Сьогодні 180 днів як я вирушив з України в свою подорож. За ці 6 місяців подорожі автостопом, літаками, кораблями, яхтою та власними ногам подолано понад 20 тис. км. Це 8 країн та 3 континенти, адже зараз знаходжусь в Антарктиді на станції Академіка Вернадського.Маю велике бажання поділитись з вами всією красою, що довкола нас, всіма враженнями та історіями, що трапились на шляху.На жаль, технічні можливості на станції не дозволяють надіслати вам, хоча б кілька світлин (за хороших умов, маємо годину повільного інтернету раз на два дні). Тому прийдеться чекати повернення на велику землю.Попереду ще багато викликів та пригод які потрібно подолати. Але не маю жодних сумнівів що все вдасться.Ще раз дякую всім хто вірив, допомагав та підтримував.Пригоди чекають!" - написав він.