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На Волині горіли два цегляні будинки

На Волині горіли два цегляні будинки
На Волині протягом доби рятувальники ліквідували 19 пожеж, з них 7 – загорання сухої трави.

Так, 28 лютого о 05:42 в селі Шахтарське Іваничівського району горів двохповерховий цегляний будинок, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

А о 05:58 трапилась пожежа в Дерно Ківерцівського району. Там горів цегляний житловий будинок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, що о 11:15 в місті Луцьку на вулиці Івана Франка пожежа виникла на горищі 5-ти поверхового цегляного житлового будинку. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Того ж дня о 15:07 в Ситниця Маневицького району виникла пожежа в дерев’яній літній кухні. Ймовірна причина пожежі – порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення.

Крім того, на території області трапилось 7 загорань сухої рослинності. Зокрема пожежі виникли в Любомльському, Турійському, Іваничівському, Ратнівському та Любешівському районах. Усі вони ліквідовані працівниками служби порятунку. Причина усіх пожеж сухої трави – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.




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Теги: пожежа, Волинь
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