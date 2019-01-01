На Волині горіли два цегляні будинки





Так, 28 лютого о 05:42 в селі Шахтарське Іваничівського району горів двохповерховий цегляний будинок, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.



А о 05:58 трапилась пожежа в Дерно Ківерцівського району. Там горів цегляний житловий будинок. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.



Нагадаємо, що о 11:15 в місті Луцьку на вулиці Івана Франка пожежа



Того ж дня о 15:07 в Ситниця Маневицького району виникла пожежа в дерев’яній літній кухні. Ймовірна причина пожежі – порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення.



Крім того, на території області трапилось 7 загорань сухої рослинності. Зокрема пожежі виникли в Любомльському, Турійському, Іваничівському, Ратнівському та Любешівському районах. Усі вони ліквідовані працівниками служби порятунку. Причина усіх пожеж сухої трави – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.









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