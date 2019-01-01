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Футболісти «Волині» вирушили в Туреччину на другий тренувальний збір

Футболісти «Волині» вирушили в Туреччину на другий тренувальний збір
28 лютого волинські футболісти вирушили до Києва, звідки вилетять на другий закордонний збір до турецького Белека.

Там підопічні Андрія Тлумака пробудуть з 1 по 15 березня, - повідомили на офіційному сайті футбольного клубу.

Протягом зборів наша команда проведе п'ять товариських ігор. Зокрема, 5 березня "Хрестоносці" зустрінуться з данським клубом "Вібі".

Іншими нашими суперниками будуть команди білоруської Прем'єр-ліги. 9 березня "Волинь" зіграє проти новачків тамтешнього елітного дивізіону - "Славії" (Мозир).

Наступного дня червоно-білі поміряються силами з "Мінськом". 12 березня наша команда зіграє спаринг з "Гомелем". А завершуватимуть збір волиняни матчем проти "Торпедо-БелАЗу" (Жодіно).

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Теги: футбол, "Волинь"
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