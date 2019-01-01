Футболісти «Волині» вирушили в Туреччину на другий тренувальний збір





Там підопічні Андрія Тлумака пробудуть з 1 по 15 березня, - повідомили на офіційному сайті футбольного клубу.



Протягом зборів наша команда проведе п'ять товариських ігор. Зокрема, 5 березня "Хрестоносці" зустрінуться з данським клубом "Вібі".



Іншими нашими суперниками будуть команди білоруської Прем'єр-ліги. 9 березня "Волинь" зіграє проти новачків тамтешнього елітного дивізіону - "Славії" (Мозир).



Наступного дня червоно-білі поміряються силами з "Мінськом". 12 березня наша команда зіграє спаринг з "Гомелем". А завершуватимуть збір волиняни матчем проти "Торпедо-БелАЗу" (Жодіно).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 лютого волинські футболісти вирушили до Києва, звідки вилетять на другий закордонний збір до турецького Белека.Там підопічніпробудуть з 1 по 15 березня, - повідомили на офіційному сайті футбольного клубу.Протягом зборів наша команда проведе п'ять товариських ігор. Зокрема, 5 березня "Хрестоносці" зустрінуться з данським клубом "Вібі".Іншими нашими суперниками будуть команди білоруської Прем'єр-ліги. 9 березня "Волинь" зіграє проти новачків тамтешнього елітного дивізіону - "Славії" (Мозир).Наступного дня червоно-білі поміряються силами з "Мінськом". 12 березня наша команда зіграє спаринг з "Гомелем". А завершуватимуть збір волиняни матчем проти "Торпедо-БелАЗу" (Жодіно).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію