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У місті на Волині вогонь знищив 2-поверховий будинок

У місті на Волині вогонь знищив 2-поверховий будинок
У Горохові трапилась пожежа.

Вогонь спалахнув у двоповерховій будівлі на вулиці Козацькій,17, о 23:05 неподалік від центрального ринку, - інформує ДСНС України у Волинській області.

На першому поверсі там розміщений магазин, а на другому – чотирикімнатна квартира.

Зазначається, що будинок критий ондуліном. Перша машина прибула на місце о 23:07. Пожежу рятувальники ліквідувати о 00.50. Вогонь знищив 200 квадратних метрів даху, частково перекриття, речі домашнього вжитку. Причина пожежі – встановлюється.

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Теги: пожежа, Горохів
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