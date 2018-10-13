У місті на Волині вогонь знищив 2-поверховий будинок
Сьогодні, 11:50
У Горохові трапилась пожежа.
Вогонь спалахнув у двоповерховій будівлі на вулиці Козацькій,17, о 23:05 неподалік від центрального ринку, - інформує ДСНС України у Волинській області.
На першому поверсі там розміщений магазин, а на другому – чотирикімнатна квартира.
Зазначається, що будинок критий ондуліном. Перша машина прибула на місце о 23:07. Пожежу рятувальники ліквідувати о 00.50. Вогонь знищив 200 квадратних метрів даху, частково перекриття, речі домашнього вжитку. Причина пожежі – встановлюється.
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Вогонь спалахнув у двоповерховій будівлі на вулиці Козацькій,17, о 23:05 неподалік від центрального ринку, - інформує ДСНС України у Волинській області.
На першому поверсі там розміщений магазин, а на другому – чотирикімнатна квартира.
Зазначається, що будинок критий ондуліном. Перша машина прибула на місце о 23:07. Пожежу рятувальники ліквідувати о 00.50. Вогонь знищив 200 квадратних метрів даху, частково перекриття, речі домашнього вжитку. Причина пожежі – встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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