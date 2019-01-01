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Чоловікові вдалося звільнитися з дворічного рабства на Донеччині

Чоловікові вдалося звільнитися з дворічного рабства на Донеччині
Протягом двох років чоловіка утримували в неволі та примушували до рабської праці в окупованому Донецьку та на території області.

Про це УНН розповіли правоохоронці.

27-річний чоловік потрапив у полон в лютому 2015 року. До кінця 2017 року його утримували в рабстві, постійно переміщували по території Донецької області та примушували до рабської праці. Ймовірно зловмисники належать до угруповання бойовиків "ДНР".

Чоловікові вдалося звільнитися. Наразі поліція Херсонської області розпочала досудове розслідування за ст. 149 КК України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини).

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Теги: рабство, Донбас
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