В останній день зими на Волині розписалися молодята «в літах». ФОТО

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У Нововолинському МВ ДРАЦС в рамках пілотного проекту «Шлюб за добу» зареєстрували шлюб мешканців Горохівського району.
Про це повідомила начальник Нововолинського відділу ДРАЦСу Людмила Савік.
"Сьогодні 28.02.2019 у Нововолинському МВ ДРАЦС в рамках пілотного проекту «Шлюб за добу» зареєстровано шлюб мешканців Горохівського району! Любити і бути коханим - найбільше щастя! І вік абсолютно не важливий - коли кохаєш! І наша пара наречених цьому підтвердження! Ми щиро вітаємо Миколу Тимофійовича та Антоніну Антонівну з одруженням! Зичимо вам щасливого сімейного життя, наповненого міцним здоров’ям та радісними подіями! Залишайтеся таким ж енергійними та життєрадісними!" - йдеться у повідомленні.
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"Шлюб за добу" набирає обертів! В повітрі запахло весною і серця наповнюються любов’ю!" - пише керівниця ДРАЦСу.
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Про це повідомила начальник Нововолинського відділу ДРАЦСу Людмила Савік.
"Сьогодні 28.02.2019 у Нововолинському МВ ДРАЦС в рамках пілотного проекту «Шлюб за добу» зареєстровано шлюб мешканців Горохівського району! Любити і бути коханим - найбільше щастя! І вік абсолютно не важливий - коли кохаєш! І наша пара наречених цьому підтвердження! Ми щиро вітаємо Миколу Тимофійовича та Антоніну Антонівну з одруженням! Зичимо вам щасливого сімейного життя, наповненого міцним здоров’ям та радісними подіями! Залишайтеся таким ж енергійними та життєрадісними!" - йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Майже 150 років на двох: на Волині розписалися молодята «в літах»
"Шлюб за добу" набирає обертів! В повітрі запахло весною і серця наповнюються любов’ю!" - пише керівниця ДРАЦСу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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