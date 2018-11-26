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В останній день зими на Волині розписалися молодята «в літах». ФОТО

В останній день зими на Волині розписалися молодята «в літах». ФОТО
У Нововолинському МВ ДРАЦС в рамках пілотного проекту «Шлюб за добу» зареєстрували шлюб мешканців Горохівського району.

Про це повідомила начальник Нововолинського відділу ДРАЦСу Людмила Савік.

"Сьогодні 28.02.2019 у Нововолинському МВ ДРАЦС в рамках пілотного проекту «Шлюб за добу» зареєстровано шлюб мешканців Горохівського району! Любити і бути коханим - найбільше щастя! І вік абсолютно не важливий - коли кохаєш! І наша пара наречених цьому підтвердження! Ми щиро вітаємо Миколу Тимофійовича та Антоніну Антонівну з одруженням! Зичимо вам щасливого сімейного життя, наповненого міцним здоров’ям та радісними подіями! Залишайтеся таким ж енергійними та життєрадісними!" - йдеться у повідомленні.

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"Шлюб за добу" набирає обертів! В повітрі запахло весною і серця наповнюються любов’ю!" - пише керівниця ДРАЦСу.

В останній день зими на Волині розписалися молодята «в літах». ФОТО
В останній день зими на Волині розписалися молодята «в літах». ФОТО
В останній день зими на Волині розписалися молодята «в літах». ФОТО
В останній день зими на Волині розписалися молодята «в літах». ФОТО

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Теги: шлюб за добу, статистика, весілля, Нововолинськ
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