В останній день зими на Волині розписалися молодята «в літах». ФОТО

У Нововолинському МВ ДРАЦС в рамках пілотного проекту «Шлюб за добу» зареєстрували шлюб мешканців Горохівського району.Про це повідомила начальник Нововолинського відділу ДРАЦСу"Сьогодні 28.02.2019 у Нововолинському МВ ДРАЦС в рамках пілотного проекту «Шлюб за добу» зареєстровано шлюб мешканців Горохівського району! Любити і бути коханим - найбільше щастя! І вік абсолютно не важливий - коли кохаєш! І наша пара наречених цьому підтвердження! Ми щиро вітаємо Миколу Тимофійовича та Антоніну Антонівну з одруженням! Зичимо вам щасливого сімейного життя, наповненого міцним здоров’ям та радісними подіями! Залишайтеся таким ж енергійними та життєрадісними!" - йдеться у повідомленні."Шлюб за добу" набирає обертів! В повітрі запахло весною і серця наповнюються любов’ю!" - пише керівниця ДРАЦСу.