30-річній волинянці потрібні кошти на лікування в італійській клініці
Сьогодні, 12:23
30-річна жительці Нововолинська Оксані Бабічук потрібні гроші на лікування.
Нещодавно молодій жінці поставили невтішний діагноз: “Подвійна дуга аорти. Аномальне кільце спричинене декстрапозицією аорти та відходженням стовбура лівої сонної артерії від висхідної аорти“, - пише Нововолинськ.com.ua.
Українські лікарі допомогти їй не в змозі, адже тут таких операцій не роблять. Допомогти погодились лише в Італії.
Однак, лікування в італійській лікарні дороговартісне. А Оксана з чоловіком разом не живе, батьків вже немає в живих, тож підтримки шукати нема в кого. До того ж, вона самостійно виховує маленьких дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нещодавно молодій жінці поставили невтішний діагноз: “Подвійна дуга аорти. Аномальне кільце спричинене декстрапозицією аорти та відходженням стовбура лівої сонної артерії від висхідної аорти“, - пише Нововолинськ.com.ua.
Українські лікарі допомогти їй не в змозі, адже тут таких операцій не роблять. Допомогти погодились лише в Італії.
Однак, лікування в італійській лікарні дороговартісне. А Оксана з чоловіком разом не живе, батьків вже немає в живих, тож підтримки шукати нема в кого. До того ж, вона самостійно виховує маленьких дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі квартири багатоповерхівки обросли цвіллю
Сьогодні, 12:40
Через смерть пацієнтів в Україні заборонили два відомі препарати
Сьогодні, 12:31
30-річній волинянці потрібні кошти на лікування в італійській клініці
Сьогодні, 12:23
Чоловікові вдалося звільнитися з дворічного рабства на Донеччині
Сьогодні, 12:07