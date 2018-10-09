30-річній волинянці потрібні кошти на лікування в італійській клініці

30-річна жительці Нововолинськапотрібні гроші на лікування.Нещодавно молодій жінці поставили невтішний діагноз: “Подвійна дуга аорти. Аномальне кільце спричинене декстрапозицією аорти та відходженням стовбура лівої сонної артерії від висхідної аорти“, - пише Нововолинськ.com.ua.Українські лікарі допомогти їй не в змозі, адже тут таких операцій не роблять. Допомогти погодились лише в Італії.Однак, лікування в італійській лікарні дороговартісне. А Оксана з чоловіком разом не живе, батьків вже немає в живих, тож підтримки шукати нема в кого. До того ж, вона самостійно виховує маленьких дітей.