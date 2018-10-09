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30-річній волинянці потрібні кошти на лікування в італійській клініці

30-річній волинянці потрібні кошти на лікування в італійській клініці
30-річна жительці Нововолинська Оксані Бабічук потрібні гроші на лікування.

Нещодавно молодій жінці поставили невтішний діагноз: “Подвійна дуга аорти. Аномальне кільце спричинене декстрапозицією аорти та відходженням стовбура лівої сонної артерії від висхідної аорти“, - пише Нововолинськ.com.ua.

Українські лікарі допомогти їй не в змозі, адже тут таких операцій не роблять. Допомогти погодились лише в Італії.

Однак, лікування в італійській лікарні дороговартісне. А Оксана з чоловіком разом не живе, батьків вже немає в живих, тож підтримки шукати нема в кого. До того ж, вона самостійно виховує маленьких дітей.

30-річній волинянці потрібні кошти на лікування в італійській клініці
30-річній волинянці потрібні кошти на лікування в італійській клініці
30-річній волинянці потрібні кошти на лікування в італійській клініці

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Теги: кошти, недуга, волинянка
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