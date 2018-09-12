Автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП в Польщі





Автобус перевозив 15 осіб. Під час аварії водій загинув на місці, а чоловік і жінка з пораненнями були доправлені до найближчої лікарні в Поддембіце, повідомляє польський телеканал tvn24, передає



За попередньою інформацією, у вантажівки, яка їхала трасою, відірвалося колесо та влучило в кабіну автобуса з українцями. Після цього він перекинувся у рів.



Аварія трапилася близько 3 години ночі. Польська поліція повідомляє, що водій вантажівки був тверезий.



Решту пасажирів, які не постраждали у ДТП, розмістили у школі поблизу місця ДТП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автобус з українцями, який прямував маршрутом Київ – Свіноуйсце, уночі 1 березня потрапив у ДТП в селі Тур Лодзинського воєводства Польщі. Внаслідок аварії загинув водій, ще двоє пасажирів були госпіталізовані.Автобус перевозив 15 осіб. Під час аварії водій загинув на місці, а чоловік і жінка з пораненнями були доправлені до найближчої лікарні в Поддембіце, повідомляє польський телеканал tvn24, передає 24 канал За попередньою інформацією, у вантажівки, яка їхала трасою, відірвалося колесо та влучило в кабіну автобуса з українцями. Після цього він перекинувся у рів.Аварія трапилася близько 3 години ночі. Польська поліція повідомляє, що водій вантажівки був тверезий.Решту пасажирів, які не постраждали у ДТП, розмістили у школі поблизу місця ДТП.

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