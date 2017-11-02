У Ковелі квартири багатоповерхівки обросли цвіллю
Сьогодні, 12:40
У житловій багатоповерхівці Ковеля, яка розміщена за адресою Заводська, 27, квартири повністю вкрилися цвіллю.
Як стверджують його мешканці, сталося це через те, що на зовнішній частині будинку потріскалася і обпала штукатурка, а разом із нею посипався й матеріал, який з’єднував між собою панелі, - пише ПроКовель.
На 48 сесії Ковельської міської ради депутат Наталія Сеник зачитала звернення ковельчан, які просять керівництво міста негайно втрутитися в дану ситуацію і зобов’язати начальника РЖКП №2 виконати прописані умови в договорі про надання послуг з утримання будинку. До слова, саме це комунальне підприємство є управителем даної багатоповерхівки.
Міський голова Олег Кіндер попросив дане звернення передати в секретаріат міської ради.
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Як стверджують його мешканці, сталося це через те, що на зовнішній частині будинку потріскалася і обпала штукатурка, а разом із нею посипався й матеріал, який з’єднував між собою панелі, - пише ПроКовель.
На 48 сесії Ковельської міської ради депутат Наталія Сеник зачитала звернення ковельчан, які просять керівництво міста негайно втрутитися в дану ситуацію і зобов’язати начальника РЖКП №2 виконати прописані умови в договорі про надання послуг з утримання будинку. До слова, саме це комунальне підприємство є управителем даної багатоповерхівки.
Міський голова Олег Кіндер попросив дане звернення передати в секретаріат міської ради.
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