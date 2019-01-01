У Луцьку злодійка вкрала у 5 жінок сережки

У Луцьку вдалося затримати 39-річну жінку, яка промишляла крадіжками ювелірних виробів.Упродовж лютого 2019 року раніше судима спритниця під приводом "у Вас сережка розстебнулася, дозвольте, я поправлю" зняла прикраси з вух п’яти мешканок обласного центру Волині, завдавши потерпілим матеріальної шкоди на 12 тис. грн, - інформує прес-служба прокуратури області.Нині її затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Вирішують питання щодо повідомлення жінці про підозру у вчиненні крадіжок (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 185 КК України) та про обрання їй запобіжного заходу.Луцька місцева прокуратура звертається до громадян із проханням бути уважними та обережними, спілкуючись із незнайомими людьми, адже наміри тих, хто хоче вам "допомогти" – не завжди безкорисливі.