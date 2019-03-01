Луцьку варто подбати про якісну цивільну оборону, – волинський нардеп
Сьогодні, 20:36
1 березня щорічно відзначається Всесвітній день цивільної оборони.
В 1931 році з ініціативи декількох держав французький генерал медичної служби Жорж Сен-Поль заснував у Парижі «Асоціацію Женевських зон» – «зон безпеки» для створення шляхом двосторонніх і багатосторонніх угод локальних зон безпеки в усіх країнах, яка потім була перетворена на Міжнародну організацію цивільної оборони (МОЦО). В 1972 році МОЦО отримала статус міжурядової організації, - пише ВАР. З 1990 року цей день відзначається у всіх країнах, що вступили в МОЦО.
Народний депутат Ігор Лапін вважає, що українці не мають іншого виходу, як орієнтуватися на Швейцарію – де армія практично дорівнює чисельності дорослого населення, "а за відсутності в хаті зброї платиться штраф. Не ми такі – життя з божевільним сусідом таке".
«Через вже практично підготований аншлюс Росією Білорусі Луцьку варто подбати про якісну цивільну оборону – бо від нас тільки 150 км до Пінська», – зауважив парламентар.
«Волиняни мають реально оцінювати рівень загрози і бути готовим – точно знати, що кому робити, на той випадок, як Путін геть здуріє», – сказав Ігор Лапін.
«Давайте почнемо з того, що просто знатимемо своїх сусідів в обличчя, хто чим займається, хто що знає і вміє, до кого можна підійти і з якою проблемою. Це така штука, котра дуже не завадить і в звичайному мирному житті», – підсумував народний депутат.
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В 1931 році з ініціативи декількох держав французький генерал медичної служби Жорж Сен-Поль заснував у Парижі «Асоціацію Женевських зон» – «зон безпеки» для створення шляхом двосторонніх і багатосторонніх угод локальних зон безпеки в усіх країнах, яка потім була перетворена на Міжнародну організацію цивільної оборони (МОЦО). В 1972 році МОЦО отримала статус міжурядової організації, - пише ВАР. З 1990 року цей день відзначається у всіх країнах, що вступили в МОЦО.
Народний депутат Ігор Лапін вважає, що українці не мають іншого виходу, як орієнтуватися на Швейцарію – де армія практично дорівнює чисельності дорослого населення, "а за відсутності в хаті зброї платиться штраф. Не ми такі – життя з божевільним сусідом таке".
«Через вже практично підготований аншлюс Росією Білорусі Луцьку варто подбати про якісну цивільну оборону – бо від нас тільки 150 км до Пінська», – зауважив парламентар.
«Волиняни мають реально оцінювати рівень загрози і бути готовим – точно знати, що кому робити, на той випадок, як Путін геть здуріє», – сказав Ігор Лапін.
«Давайте почнемо з того, що просто знатимемо своїх сусідів в обличчя, хто чим займається, хто що знає і вміє, до кого можна підійти і з якою проблемою. Це така штука, котра дуже не завадить і в звичайному мирному житті», – підсумував народний депутат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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