Луцьку варто подбати про якісну цивільну оборону, – волинський нардеп





В 1931 році з ініціативи декількох держав французький генерал медичної служби Жорж Сен-Поль заснував у Парижі «Асоціацію Женевських зон» – «зон безпеки» для створення шляхом двосторонніх і багатосторонніх угод локальних зон безпеки в усіх країнах, яка потім була перетворена на Міжнародну організацію цивільної оборони (МОЦО). В 1972 році МОЦО отримала статус міжурядової організації, - пише



Народний депутат Ігор Лапін вважає, що українці не мають іншого виходу, як орієнтуватися на Швейцарію – де армія практично дорівнює чисельності дорослого населення, "а за відсутності в хаті зброї платиться штраф. Не ми такі – життя з божевільним сусідом таке".



«Через вже практично підготований аншлюс Росією Білорусі Луцьку варто подбати про якісну цивільну оборону – бо від нас тільки 150 км до Пінська», – зауважив парламентар.



«Волиняни мають реально оцінювати рівень загрози і бути готовим – точно знати, що кому робити, на той випадок, як Путін геть здуріє», – сказав Ігор Лапін.



«Давайте почнемо з того, що просто знатимемо своїх сусідів в обличчя, хто чим займається, хто що знає і вміє, до кого можна підійти і з якою проблемою. Це така штука, котра дуже не завадить і в звичайному мирному житті», – підсумував народний депутат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 березня щорічно відзначається Всесвітній день цивільної оборони.В 1931 році з ініціативи декількох держав французький генерал медичної служби Жорж Сен-Поль заснував у Парижі «Асоціацію Женевських зон» – «зон безпеки» для створення шляхом двосторонніх і багатосторонніх угод локальних зон безпеки в усіх країнах, яка потім була перетворена на Міжнародну організацію цивільної оборони (МОЦО). В 1972 році МОЦО отримала статус міжурядової організації, - пише ВАР . З 1990 року цей день відзначається у всіх країнах, що вступили в МОЦО.Народний депутатвважає, що українці не мають іншого виходу, як орієнтуватися на Швейцарію – де армія практично дорівнює чисельності дорослого населення, "а за відсутності в хаті зброї платиться штраф. Не ми такі – життя з божевільним сусідом таке".«Через вже практично підготований аншлюс Росією Білорусі Луцьку варто подбати про якісну цивільну оборону – бо від нас тільки 150 км до Пінська», – зауважив парламентар.«Волиняни мають реально оцінювати рівень загрози і бути готовим – точно знати, що кому робити, на той випадок, як Путін геть здуріє», – сказав Ігор Лапін.«Давайте почнемо з того, що просто знатимемо своїх сусідів в обличчя, хто чим займається, хто що знає і вміє, до кого можна підійти і з якою проблемою. Це така штука, котра дуже не завадить і в звичайному мирному житті», – підсумував народний депутат.

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