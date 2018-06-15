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У Луцьку вночі з мосту хотів стрибнути п'яний чоловік. ВІДЕО

У Луцьку вночі з мосту хотів стрибнути п'яний чоловік. ВІДЕО
У Луцьку патрульний врятував самогубця.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

«Стоїть на мості, має намір скоїти самогубство, просить не наближатись до нього», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні сьогодні, близько 2 години ночі.

На вулиці Гнідавській, за поручнем, на краю мосту, стояв молодий чоловік, який мав ознаки сп’яніння і був розгублений. По телефону говорив диспетчеру служби 102, що зараз зіскочить вниз.

На місці зібрались кілька екіпажів патрульної поліції. Один з інспекторів почав вести розмову з чоловіком, переконував його не чинити самогубство. Той пояснював, що має сімейні проблеми і не хоче жити.

"Патрульний застосував свої професійні вміння та психологічні прийоми при розмові з особою: чоловіки домовились, що інші екіпажі роз’їдуться, і тоді вони продовжать спілкування", - повідомили у поліції.

«Потрібно було зменшити емоційне напруження та переконати його відійти від краю мосту. Мої колеги від’їхали, ми лишились двоє. Лише після цього чоловік заспокоївся», - розповідає інспектор Патрульної поліції Волині Назар.

Патрульний відтягнув громадянина від краю мосту та допоміг сісти у службовий автомобіль. Потому його доставили до психіатричної лікарні.

Наразі життю й здоров’ю 27-річного волинянина нічого не загрожує.


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Теги: самогубство, Луцьк, поліція, порятунок
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