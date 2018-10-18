Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО

На Волині офіційно стартувала традиційна весняна акція «Чистий ліс»-2019.Так, у Камінь-Каширському районі понад 100 людей з ініціативи лісівників вийшли на генеральне прибирання, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ."Будемо прибирати. Навіть не стільки з метою забрати з лісу сміття – що теж дуже важливо. А перш за все для того, щоб показати суспільству: ми можемо разом навести порядок. І так – аж поки у лісі не буде жодного папірця і пластику. Вірю, що тим, хто це робить, стане просто соромно. Особливо за те, що залишене ними сміття прибирають і діти", – зазначив начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарстваПершими генеральне прибирання у лісі та уздовж автотрас організували у ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс». Долучилися працівники Камінь-Каширської міської, Боровненської, Броницької, Сошичненської, Бузаківської, Новочервищанської, Тоболівської сільських рад та шкіл, а також учні Камінь-Каширської НВК №1 та Полицівського шкільного лісництва. Загалом – понад 100 людей.Зібране сміття вивозили тракторами, підводами. Загалом на санкціоновані сміттєзвалища вивезли більше 3 тонн відходів.Діти щиро тішилися, що їхня праця дійсно важлива, а також зізнавалися, що ніколи не залишатимуть у лісі сміття. Та й іншим не дозволять.