вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО

Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО
На Волині офіційно стартувала традиційна весняна акція «Чистий ліс»-2019.

Так, у Камінь-Каширському районі понад 100 людей з ініціативи лісівників вийшли на генеральне прибирання, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

"Будемо прибирати. Навіть не стільки з метою забрати з лісу сміття – що теж дуже важливо. А перш за все для того, щоб показати суспільству: ми можемо разом навести порядок. І так – аж поки у лісі не буде жодного папірця і пластику. Вірю, що тим, хто це робить, стане просто соромно. Особливо за те, що залишене ними сміття прибирають і діти", – зазначив начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко.

Першими генеральне прибирання у лісі та уздовж автотрас організували у ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс». Долучилися працівники Камінь-Каширської міської, Боровненської, Броницької, Сошичненської, Бузаківської, Новочервищанської, Тоболівської сільських рад та шкіл, а також учні Камінь-Каширської НВК №1 та Полицівського шкільного лісництва. Загалом – понад 100 людей.

Зібране сміття вивозили тракторами, підводами. Загалом на санкціоновані сміттєзвалища вивезли більше 3 тонн відходів.

Діти щиро тішилися, що їхня праця дійсно важлива, а також зізнавалися, що ніколи не залишатимуть у лісі сміття. Та й іншим не дозволять.

Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО
Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО
Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО
Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО
Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО
Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО
Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО
Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО
Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО
Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО
Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, Волинь, ліс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьку варто подбати про якісну цивільну оборону, – волинський нардеп
Сьогодні, 20:36
Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО
Сьогодні, 20:11
На Рівненщині люди викидають трупи домашніх тварин посеред лісу
Сьогодні, 20:03
MARUV присудили нагороду в Росії
Сьогодні, 19:45
У «ПортCity» - весняний хендмейд-ярмарок*
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
У лісі поблизу Шацька – купи сміття. ФОТО У лісі поблизу Шацька – купи сміття. ФОТО
18 жовтень, 2018, 13:32
Володимир Бондар розповів до кого звертатися, якщо виявили сміття у лісі Володимир Бондар розповів до кого звертатися, якщо виявили сміття у лісі
30 вересень, 2018, 11:58
Ліс на Волині перетворили на сміттєзвалище Ліс на Волині перетворили на сміттєзвалище
03 травень, 2017, 15:12
Дерева замість сміття: волинське звалище перетворюють на ліс Дерева замість сміття: волинське звалище перетворюють на ліс
27 березень, 2017, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян кличуть на велоекскурсію до Олики
Сьогодні, 13:55
 1
Луцьку варто подбати про якісну цивільну оборону, – волинський нардеп
Сьогодні, 20:36
 0
Сміття вивозили тракторами і підводами: як на Волині прибирали ліси. ФОТО
Сьогодні, 20:11
 0
На Рівненщині люди викидають трупи домашніх тварин посеред лісу
Сьогодні, 20:03
 0
MARUV присудили нагороду в Росії
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8