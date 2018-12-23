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Волинян кличуть на велоекскурсію до Олики

Волинян кличуть на велоекскурсію до Олики
Волинян запрошують долучитися до велопоходу в селище Олику.

Захід відбудеться 3 березня. Про це повідомляє туристичний сімейний клуб «Біла Ворона» на сторінці у Facebook, - пише Район.Ківерці.

Велоекскурсія буде в Олику з відвіданням замку Радзивіллів, Троїцького костелу, костелу Петра і Павла, польського цвинтару, Луцької брами і ще деяких сюрпризів.

Приблизна відстань: 20-30 кілометрів.

Стартуватимуть о 10:00 від залізничної станції Олика, що в селі Дерно. Варіанти доїзду на місце старту:

- З боку Рівного: електричкою Здолбунів - Ковель. Вирушає о 8:30 зі Здолбунова, 8:59 - з Рівного; прибуття на станцію. Олика о 9:54.
- З боку Луцька: електричкою Луцьк - Здолбунів. Відправлення з Луцька о 8:53, Ківерці - 9:26; прибуття на станцію Олика о 9:56.

До участі запрошуються дорослі. Неповнолітні допускаються у супроводі відповідальної особи.

Контактний телефон: +380501847295 (Олег)

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Теги: велопохід, Олика
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