Волинян кличуть на велоекскурсію до Олики





Захід відбудеться 3 березня. Про це повідомляє туристичний сімейний клуб «Біла Ворона» на сторінці у Facebook, - пише



Велоекскурсія буде в Олику з відвіданням замку Радзивіллів, Троїцького костелу, костелу Петра і Павла, польського цвинтару, Луцької брами і ще деяких сюрпризів.



Приблизна відстань: 20-30 кілометрів.



Стартуватимуть о 10:00 від залізничної станції Олика, що в селі Дерно. Варіанти доїзду на місце старту:



- З боку Рівного: електричкою Здолбунів - Ковель. Вирушає о 8:30 зі Здолбунова, 8:59 - з Рівного; прибуття на станцію. Олика о 9:54.

- З боку Луцька: електричкою Луцьк - Здолбунів. Відправлення з Луцька о 8:53, Ківерці - 9:26; прибуття на станцію Олика о 9:56.



До участі запрошуються дорослі. Неповнолітні допускаються у супроводі відповідальної особи.



Контактний телефон: +380501847295 (Олег)

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