Кір нарешті відступає з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:30
На Волині за минулий тиждень зафіксовано 110 випадків захворювань на кір. А це майже на половину менше ніж 2 тижні тому.
Про це розповіла заступник директора обласного лабораторного центру Лариса Дудковська, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Майже третина хворих зафіксовано в Луцьку, найбільше випадків у Горохівському, Луцькому, Іваничівському та Ківерцівському районах.
За словами фахівця лабораторного центру, співвідношення між дорослим та дитячим хворим на кір населенням - 50 на 50. Найстаршому пацієнтові - 61 рік, наймолодшому – 4 місяці, каже Лариса Дудковська.
Деталі – у сюжеті:
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Про це розповіла заступник директора обласного лабораторного центру Лариса Дудковська, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Майже третина хворих зафіксовано в Луцьку, найбільше випадків у Горохівському, Луцькому, Іваничівському та Ківерцівському районах.
За словами фахівця лабораторного центру, співвідношення між дорослим та дитячим хворим на кір населенням - 50 на 50. Найстаршому пацієнтові - 61 рік, наймолодшому – 4 місяці, каже Лариса Дудковська.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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