вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кір нарешті відступає з Волині. ВІДЕО

Кір нарешті відступає з Волині. ВІДЕО
На Волині за минулий тиждень зафіксовано 110 випадків захворювань на кір. А це майже на половину менше ніж 2 тижні тому.

Про це розповіла заступник директора обласного лабораторного центру Лариса Дудковська, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Майже третина хворих зафіксовано в Луцьку, найбільше випадків у Горохівському, Луцькому, Іваничівському та Ківерцівському районах.

За словами фахівця лабораторного центру, співвідношення між дорослим та дитячим хворим на кір населенням - 50 на 50. Найстаршому пацієнтові - 61 рік, наймолодшому – 4 місяці, каже Лариса Дудковська.

Деталі – у сюжеті:


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кір, Волинь, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вбивство Каті Литкіної: батько дівчини розповів моторошні подробиці трагедії
Сьогодні, 14:52
Як «Сонька-золота ручка» зі Львівщини знімала прикраси з лучанок. ВІДЕО
Сьогодні, 14:45
Кір нарешті відступає з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:30
У Києві чоловік напав на відому співачку
Сьогодні, 14:16
Волинян кличуть на велоекскурсію до Олики
Сьогодні, 13:55
Схожі новини
У Луцьку за останній тиждень на кір захворіло 35 людей У Луцьку за останній тиждень на кір захворіло 35 людей
18 лютий, 15:30
У Любешівському районі на кір в січні захворіло 6 людей У Любешівському районі на кір в січні захворіло 6 людей
13 лютий, 09:36
Кір на Волині: більше стали хворіти дорослі. ВІДЕО Кір на Волині: більше стали хворіти дорослі. ВІДЕО
05 лютий, 12:40
Колектив луцької школи вакцинували проти кору, побічних реакцій не виявили. ФОТО Колектив луцької школи вакцинували проти кору, побічних реакцій не виявили. ФОТО
29 січень, 19:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині «латають» дороги
Сьогодні, 15:00
 0
Вбивство Каті Литкіної: батько дівчини розповів моторошні подробиці трагедії
Сьогодні, 14:52
 0
Як «Сонька-золота ручка» зі Львівщини знімала прикраси з лучанок. ВІДЕО
Сьогодні, 14:45
 0
Кір нарешті відступає з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:30
 0
У Києві чоловік напав на відому співачку
Сьогодні, 14:16
 0
Медіа
відео
1/8