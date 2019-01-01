Кір нарешті відступає з Волині. ВІДЕО





Про це розповіла заступник директора обласного лабораторного центру Лариса Дудковська, - йдеться у сюжеті



Майже третина хворих зафіксовано в Луцьку, найбільше випадків у Горохівському, Луцькому, Іваничівському та Ківерцівському районах.



За словами фахівця лабораторного центру, співвідношення між дорослим та дитячим хворим на кір населенням - 50 на 50. Найстаршому пацієнтові - 61 рік, наймолодшому – 4 місяці, каже Лариса Дудковська.



Деталі – у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за минулий тиждень зафіксовано 110 випадків захворювань на кір. А це майже на половину менше ніж 2 тижні тому.Про це розповіла заступник директора обласного лабораторного центру, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Майже третина хворих зафіксовано в Луцьку, найбільше випадків у Горохівському, Луцькому, Іваничівському та Ківерцівському районах.За словами фахівця лабораторного центру, співвідношення між дорослим та дитячим хворим на кір населенням - 50 на 50. Найстаршому пацієнтові - 61 рік, наймолодшому – 4 місяці, каже Лариса Дудковська.Деталі – у сюжеті:

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