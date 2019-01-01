Де на Волині «латають» дороги

Сьогодні, 1 березня, до робіт з ліквідації аварійної ямковості залучили 8 ремонтних бригад.Про це повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.Зокрема, відомо, що «латають» найбільш пошкоджені ділянки таких доріг:На автодорогах Н-22 у селах Піддубці і Звірів та Р-14 в селі Тростянець пошкодження дорожнього покриття ліквідовують із застосуванням гарячої асфальтобетонної суміші – сьогодні запустили в роботу асфальтобетонний завод (АБЗ) філії "Луцький автодор" ДП "Волинський облавтодор", що в селі Голишів. Цей АБЗ забезпечить філії облавтодору ще й органо-мінеральною сумішшю для виконання робіт з ліквідації аварійної ямковості.