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Де на Волині «латають» дороги

Де на Волині «латають» дороги
Сьогодні, 1 березня, до робіт з ліквідації аварійної ямковості залучили 8 ремонтних бригад.

Про це повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Зокрема, відомо, що «латають» найбільш пошкоджені ділянки таких доріг:

Де на Волині «латають» дороги


Де на Волині «латають» дороги


На автодорогах Н-22 у селах Піддубці і Звірів та Р-14 в селі Тростянець пошкодження дорожнього покриття ліквідовують із застосуванням гарячої асфальтобетонної суміші – сьогодні запустили в роботу асфальтобетонний завод (АБЗ) філії "Луцький автодор" ДП "Волинський облавтодор", що в селі Голишів. Цей АБЗ забезпечить філії облавтодору ще й органо-мінеральною сумішшю для виконання робіт з ліквідації аварійної ямковості.


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Теги: дороги, ямковий ремонт, Волинь
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