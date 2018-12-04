вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині влаштують фестиваль, присвячений Шевченку

На Волині влаштують фестиваль, присвячений Шевченку
У перші дні березня у Берестечку, Скобелці і Горохові відбудеться районний фестиваль театрального мистецтва, присвячений 205-й річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Організовує фестиваль відділ культури райдержадміністрації та РНД «Просвіта», інформують на сторінці відділу культури у Facebook, - повідомляє Район.Горохів.

Фестиваль «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине» пройде:

1 березня о 15:00 у БК м. Берестечка (І етап);

3 березня о 13:00 у БК с. Скобелка (ІІ етап);

6 березня о 14:00 в залі засідань Горохівської районної ради (заключний етап).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, театр, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, що цікавого відбудеться у «Промені» в березні*
Сьогодні, 18:46
Перший день весни у «волинській Швейцарії». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:35
На Волині влаштують фестиваль, присвячений Шевченку
Сьогодні, 18:32
У Луцьку відбудеться благодійний бал
Сьогодні, 18:16
Які зміни відбулися на Волині за 4 роки
Сьогодні, 18:13
Схожі новини
Пишні сукні, декорації, загримовані актори: яким був театр у волинському місті понад 80 років тому Пишні сукні, декорації, загримовані актори: яким був театр у волинському місті понад 80 років тому
03 лютий, 18:35
На Волині провели фестиваль для дітей з особливими потребами На Волині провели фестиваль для дітей з особливими потребами
04 грудень, 2018, 21:24
На Волині триває фестиваль авторської пісні «Оберіг» На Волині триває фестиваль авторської пісні «Оберіг»
03 листопад, 2018, 06:48
У селі на Волині обікрали театр У селі на Волині обікрали театр
17 жовтень, 2018, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян кличуть на велоекскурсію до Олики
Сьогодні, 13:55
 1
У «ПортCity» - весняний хендмейд-ярмарок*
Сьогодні, 19:30
 0
Як зміняться пенсії з 1 березня в Україні
Сьогодні, 19:16
 0
У Нововолинську з'явився ще один будинок сімейного типу
Сьогодні, 19:00
 0
Розповіли, що цікавого відбудеться у «Промені» в березні*
Сьогодні, 18:46
 0
Медіа
відео
1/8