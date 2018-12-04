На Волині влаштують фестиваль, присвячений Шевченку
Сьогодні, 18:32
У перші дні березня у Берестечку, Скобелці і Горохові відбудеться районний фестиваль театрального мистецтва, присвячений 205-й річниці від дня народження Тараса Шевченка.
Організовує фестиваль відділ культури райдержадміністрації та РНД «Просвіта», інформують на сторінці відділу культури у Facebook, - повідомляє Район.Горохів.
Фестиваль «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине» пройде:
1 березня о 15:00 у БК м. Берестечка (І етап);
3 березня о 13:00 у БК с. Скобелка (ІІ етап);
6 березня о 14:00 в залі засідань Горохівської районної ради (заключний етап).
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Організовує фестиваль відділ культури райдержадміністрації та РНД «Просвіта», інформують на сторінці відділу культури у Facebook, - повідомляє Район.Горохів.
Фестиваль «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине» пройде:
1 березня о 15:00 у БК м. Берестечка (І етап);
3 березня о 13:00 у БК с. Скобелка (ІІ етап);
6 березня о 14:00 в залі засідань Горохівської районної ради (заключний етап).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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