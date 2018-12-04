На Волині влаштують фестиваль, присвячений Шевченку





Організовує фестиваль відділ культури райдержадміністрації та РНД «Просвіта», інформують на сторінці відділу культури у Facebook, - повідомляє



Фестиваль «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине» пройде:



1 березня о 15:00 у БК м. Берестечка (І етап);



3 березня о 13:00 у БК с. Скобелка (ІІ етап);



6 березня о 14:00 в залі засідань Горохівської районної ради (заключний етап).

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