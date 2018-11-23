Учні першого на Волині міського шкільного лісництва побували у «волинській Швейцарії». ФОТО
Сьогодні, 19:02
Учні новоствореного шкільного лісництва Ківерцівської ЗОШ №4 – першого міського на Волині – відвідали Лісівничий молодіжний центр, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ». У перший день весни лісівники розповіли дітям про особливості професії – без прикрас.
Керівник-координатор Лісівничого молодіжного центру Валентина Юхимчук розповідає, що такі профорієнтаційні заходи є традиційними. І кількість учнівських лісництв, яка постійно збільшується, – доказ того, що професія лісівника цікава та престижна. Навіть для міських дітей.
«Сьогодні у нас відбувся профорієнтаційний захід за участі лісівників державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство» та науковців Східноєвропейського національного університету. Науковці розповіли дітям про те, як навчають працівників лісового господарства, які в них є спеціальності на факультеті. А лісівники вже поділились безпосередньо свої досвідом та намагались зацікавити дітей. Сьогодні в нас були вихованці Ківерцівського учнівського лісництва. Думаю, дітки залишилися задоволені», – зазначила Валентина Петрівна.
Кандидат сільськогосподарських наук Східноєвропейського національного університету Валентина Андреєва підготувала для дітей міні-лекцію.
«Дуже добре, що відбулась така зустріч із представниками шкільних лісництв. Я як представник кафедри лісового та садово-паркового господарства біологічного факультету Східноєвропейського національного університету, разом із нашими студентами провела зустріч з учнями. Сьогодні лісова галузь стає перспективнішою. У нас навчається дуже багато студентів, які прийшли до нас як представники сімейних династій, чиї батьки та діти уже працюють у цій галузі та передають свій досвід молодшому поколінню. У нас досить цікаві практики, ми неодноразово брали участь у заходах, які відбуваються на базі Воротнівського Лісівничого молодіжного центру, зустрічались із викладачами та дітками, проводили профорієнтаційну роботу».
Інженер з лісових культур державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство» Анастасія Лизун додала, що любов до природи потрібно розвивати з дитинства. «Профорієнтаційна робота проводилась не лише для того, щоб залучити дітей до галузі. Але і для того, щоб розвивати в дітей любов до природи. Адже це почуття повинно жити у серцях кожного. Зараз, на початку весни, розпочинається благородна акція з відновлення лісу – «Майбутнє лісу – в твоїх руках». Усі шкільні лісництва у нас залучені до цієї справи. Вихованці шкільного лісництва, що віднедавна діє на базі Ківерцівської школи, вперше садитимуть ліс разом із нашими лісівниками».
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Керівник-координатор Лісівничого молодіжного центру Валентина Юхимчук розповідає, що такі профорієнтаційні заходи є традиційними. І кількість учнівських лісництв, яка постійно збільшується, – доказ того, що професія лісівника цікава та престижна. Навіть для міських дітей.
«Сьогодні у нас відбувся профорієнтаційний захід за участі лісівників державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство» та науковців Східноєвропейського національного університету. Науковці розповіли дітям про те, як навчають працівників лісового господарства, які в них є спеціальності на факультеті. А лісівники вже поділились безпосередньо свої досвідом та намагались зацікавити дітей. Сьогодні в нас були вихованці Ківерцівського учнівського лісництва. Думаю, дітки залишилися задоволені», – зазначила Валентина Петрівна.
Кандидат сільськогосподарських наук Східноєвропейського національного університету Валентина Андреєва підготувала для дітей міні-лекцію.
«Дуже добре, що відбулась така зустріч із представниками шкільних лісництв. Я як представник кафедри лісового та садово-паркового господарства біологічного факультету Східноєвропейського національного університету, разом із нашими студентами провела зустріч з учнями. Сьогодні лісова галузь стає перспективнішою. У нас навчається дуже багато студентів, які прийшли до нас як представники сімейних династій, чиї батьки та діти уже працюють у цій галузі та передають свій досвід молодшому поколінню. У нас досить цікаві практики, ми неодноразово брали участь у заходах, які відбуваються на базі Воротнівського Лісівничого молодіжного центру, зустрічались із викладачами та дітками, проводили профорієнтаційну роботу».
Інженер з лісових культур державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство» Анастасія Лизун додала, що любов до природи потрібно розвивати з дитинства. «Профорієнтаційна робота проводилась не лише для того, щоб залучити дітей до галузі. Але і для того, щоб розвивати в дітей любов до природи. Адже це почуття повинно жити у серцях кожного. Зараз, на початку весни, розпочинається благородна акція з відновлення лісу – «Майбутнє лісу – в твоїх руках». Усі шкільні лісництва у нас залучені до цієї справи. Вихованці шкільного лісництва, що віднедавна діє на базі Ківерцівської школи, вперше садитимуть ліс разом із нашими лісівниками».
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