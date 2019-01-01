На його обличчі – відбиток війни: лікар Валіхновський безкоштовно оперуватиме атовця

Valikhnovski Surgery Institute, засновником якого є відомий пластичний хірург з Волині Ростислав Валіхновський, бере на лікування ще одного воїна на благодійній основі.Про це повідомили на офіційній сторінці клініки.Старшина добровольчого батальйону «Київська Русь» -отримав значне ураження обличчя – на початку збройного конфлікту на сході України чотири роки тому - його зачепила снайперська куля під Дебальцево.Внаслідок цього Едуард втратив око та отримав атрофію правої щоки.У Valikhnovski Surgery Institute Едуарду будуть проведені оперативні втручання у декілька етапів, що включатимуть:- відновлення об’єму жирової тканини в ділянці правої щоки;- риносептопластика;- пластика виличного комплексу;- видалення фіброми скроневої ділянки;- підтяжка правої сторони обличчя.