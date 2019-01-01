На його обличчі – відбиток війни: лікар Валіхновський безкоштовно оперуватиме атовця
Сьогодні, 15:24
Valikhnovski Surgery Institute, засновником якого є відомий пластичний хірург з Волині Ростислав Валіхновський, бере на лікування ще одного воїна на благодійній основі.
Про це повідомили на офіційній сторінці клініки.
Старшина добровольчого батальйону «Київська Русь» - Едуард Мальований отримав значне ураження обличчя – на початку збройного конфлікту на сході України чотири роки тому - його зачепила снайперська куля під Дебальцево.
Внаслідок цього Едуард втратив око та отримав атрофію правої щоки.
У Valikhnovski Surgery Institute Едуарду будуть проведені оперативні втручання у декілька етапів, що включатимуть:
- відновлення об’єму жирової тканини в ділянці правої щоки;
- риносептопластика;
- пластика виличного комплексу;
- видалення фіброми скроневої ділянки;
- підтяжка правої сторони обличчя.
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Про це повідомили на офіційній сторінці клініки.
Старшина добровольчого батальйону «Київська Русь» - Едуард Мальований отримав значне ураження обличчя – на початку збройного конфлікту на сході України чотири роки тому - його зачепила снайперська куля під Дебальцево.
Внаслідок цього Едуард втратив око та отримав атрофію правої щоки.
У Valikhnovski Surgery Institute Едуарду будуть проведені оперативні втручання у декілька етапів, що включатимуть:
- відновлення об’єму жирової тканини в ділянці правої щоки;
- риносептопластика;
- пластика виличного комплексу;
- видалення фіброми скроневої ділянки;
- підтяжка правої сторони обличчя.
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