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На його обличчі – відбиток війни: лікар Валіхновський безкоштовно оперуватиме атовця

На його обличчі – відбиток війни: лікар Валіхновський безкоштовно оперуватиме атовця
Valikhnovski Surgery Institute, засновником якого є відомий пластичний хірург з Волині Ростислав Валіхновський, бере на лікування ще одного воїна на благодійній основі.

Про це повідомили на офіційній сторінці клініки.

Старшина добровольчого батальйону «Київська Русь» - Едуард Мальований отримав значне ураження обличчя – на початку збройного конфлікту на сході України чотири роки тому - його зачепила снайперська куля під Дебальцево.

Внаслідок цього Едуард втратив око та отримав атрофію правої щоки.

У Valikhnovski Surgery Institute Едуарду будуть проведені оперативні втручання у декілька етапів, що включатимуть:

- відновлення об’єму жирової тканини в ділянці правої щоки;
- риносептопластика;
- пластика виличного комплексу;
- видалення фіброми скроневої ділянки;
- підтяжка правої сторони обличчя.

На його обличчі – відбиток війни: лікар Валіхновський безкоштовно оперуватиме атовця

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Теги: лікар Валіхновський, хірургія, атовець
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