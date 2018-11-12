Безпека – пріоритет: «Інвестор» працює зі світовим лідером систем охорони. ФОТО*





А раз так – треба «навчити» свій дім берегти себе самому. Благо, сьогодні в Україні є професіонали, які допоможуть попередити такі неприємності, - пише



Одна з найтитулованіших компаній Європи у сфері охоронних систем - Ajax. Вона виготовляє сучасні бездротові охоронні системи та продає їх у 80 (!) країн світу. Днями представники компанії приїхали з Києва до Луцька, аби презентувати свої можливості. Презентацію в офісі Будівельної компанії «Інвестор», яка планує розпочати співпрацю з Ajax, проводив технічний спеціаліст компанії «Ajax» Олексій Назаренко та менеджер з розвитку бізнесу по Західній Україні Юрій Пантелєєв.



З чого складається система охорони від Ajax



Все просто: датчики (залежно від призначення вони фіксують рух, задимлення та зростання температури, виток води), пульт у формі брелока та керуючий пристроями хаб. Усі датчики бездротові, не потребують підключення до електромережі, оскільки працюють на батарейках.



На смартфонах господарів встановлюється додаток, який дозволяє керувати системою і отримувати оперативні сповіщення.



Систему безпеки Ajax можна використовувати не тільки для захисту приміщень, але й прибудинкової території — є вуличні датчики руху.







Як працює система охорони від Ajax



Усе підключити може і сам господар дому – запевняють у компанії. Датчики ставлять у таких місцях, аби вони «бачили» небезпеку. Якщо датчик, приміром, фіксує підозрілу особу, яка зайшла на територію будинку та намагається проникнути всередину, мешканці будинку одразу ж отримують сповіщення на телефони.



Датчик передає інформацію на хаб. Хаб віддає її відразу на кілька точок. По-перше – на пульт охоронній компанії, яка відразу висилає екіпаж. По-друге, на «хмару», яка знову дублює інформацію на пульт (для надійності доставки сигналу). По-третє, на додатки, що встановлені на телефонах господарів. При цьому користувач може обрати різні типи сповіщень: дзвінок, смс, пуш-повідомлення.



Як працює захист від пожежі



У квартирі встановлюють протипожежні датчики із вбудованими сиренами. Скільки їх потрібно, вирішують у залежності від того, яке планування має квартира.



Такий датчик фіксує різке підвищення температури та дим. Якщо перевищений поріг 59 градусів Цельсія, або ж коли температура різко зростає (за півгодини на 30 градусів) – датчик б’є тривогу.



Як працює захист від затоплення



Датчики витоку встановлюють на підлогу. Такий гаджет фіксує воду – і сигналізує про це господарям. Підтоплення не пройде непоміченим, навіть якщо води буде на рівні одного міліметра.



Датчик дуже надійний. За словами Олексія Назаренка, якось він закинув його до пральної машини, аби перевірити на міцність. Пристрій «пережив» усі 2 години прання.



«З ним все добре. Досі лежить у мене в ванні й прекрасно працює», - розповів технічний спеціаліст компанії Ajax.







Як Ajax співпрацюватиме з Будівельною компанією «Інвестор»



«Інвестор» планує розпочати співпрацю із цієї компанією. Наразі домовляються про оснащення системами безпеки Ajax найбільших житлових комплексів Будівельної компанії: ЖК «Струмочок» та ЖК «Супернова».



«Ми постійно говоримо про те, що піклуємось про безпеку, про те, щоб люди почувались комфортно і безпечно на території житлових комплексів. Підкріплюючи це конкретними діями, шукаємо партнерів, з якими ми могли б реалізовувати ці проекти з безпеки найкращим чином. Ця компанія якнайкраще підійде під наші проекти. Це все побудоване на новітніх технологіях, це все зручно, з телефону. Те, що нам сьогодні показали, це дуже круто», - пояснила маркетолог «Інвестора» Ірина Новосад.



«Сподіваюсь, ми реалізуємо не один такий охоронний об’єкт. І найближчим часом навіть вже в дії зможемо показати, як ми це зробили – на прикладі конкретного помешкання», - розповіла вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Охоронні системи для свого дому – вимога часу. Бо господарів часто нема вдома. Бо кримінал «не дрімає». Бо від збоїв домашньої техніки чи аварії водоповоду теж ніхто не убезпечений на всі 100.А раз так – треба «навчити» свій дім берегти себе самому. Благо, сьогодні в Україні є професіонали, які допоможуть попередити такі неприємності, - пише Перший Одна з найтитулованіших компаній Європи у сфері охоронних систем - Ajax. Вона виготовляє сучасні бездротові охоронні системи та продає їх у 80 (!) країн світу. Днями представники компанії приїхали з Києва до Луцька, аби презентувати свої можливості. Презентацію в офісі Будівельної компанії «Інвестор», яка планує розпочати співпрацю з Ajax, проводив технічний спеціаліст компанії «Ajax» Олексій Назаренко та менеджер з розвитку бізнесу по Західній УкраїніВсе просто: датчики (залежно від призначення вони фіксують рух, задимлення та зростання температури, виток води), пульт у формі брелока та керуючий пристроями хаб. Усі датчики бездротові, не потребують підключення до електромережі, оскільки працюють на батарейках.На смартфонах господарів встановлюється додаток, який дозволяє керувати системою і отримувати оперативні сповіщення.Систему безпеки Ajax можна використовувати не тільки для захисту приміщень, але й прибудинкової території — є вуличні датчики руху.Усе підключити може і сам господар дому – запевняють у компанії. Датчики ставлять у таких місцях, аби вони «бачили» небезпеку. Якщо датчик, приміром, фіксує підозрілу особу, яка зайшла на територію будинку та намагається проникнути всередину, мешканці будинку одразу ж отримують сповіщення на телефони.Датчик передає інформацію на хаб. Хаб віддає її відразу на кілька точок. По-перше – на пульт охоронній компанії, яка відразу висилає екіпаж. По-друге, на «хмару», яка знову дублює інформацію на пульт (для надійності доставки сигналу). По-третє, на додатки, що встановлені на телефонах господарів. При цьому користувач може обрати різні типи сповіщень: дзвінок, смс, пуш-повідомлення.У квартирі встановлюють протипожежні датчики із вбудованими сиренами. Скільки їх потрібно, вирішують у залежності від того, яке планування має квартира.Такий датчик фіксує різке підвищення температури та дим. Якщо перевищений поріг 59 градусів Цельсія, або ж коли температура різко зростає (за півгодини на 30 градусів) – датчик б’є тривогу.Датчики витоку встановлюють на підлогу. Такий гаджет фіксує воду – і сигналізує про це господарям. Підтоплення не пройде непоміченим, навіть якщо води буде на рівні одного міліметра.Датчик дуже надійний. За словами Олексія Назаренка, якось він закинув його до пральної машини, аби перевірити на міцність. Пристрій «пережив» усі 2 години прання.«З ним все добре. Досі лежить у мене в ванні й прекрасно працює», - розповів технічний спеціаліст компанії Ajax.«Інвестор» планує розпочати співпрацю із цієї компанією. Наразі домовляються про оснащення системами безпеки Ajax найбільших житлових комплексів Будівельної компанії: ЖК «Струмочок» та ЖК «Супернова».«Ми постійно говоримо про те, що піклуємось про безпеку, про те, щоб люди почувались комфортно і безпечно на території житлових комплексів. Підкріплюючи це конкретними діями, шукаємо партнерів, з якими ми могли б реалізовувати ці проекти з безпеки найкращим чином. Ця компанія якнайкраще підійде під наші проекти. Це все побудоване на новітніх технологіях, це все зручно, з телефону. Те, що нам сьогодні показали, це дуже круто», - пояснила маркетолог «Інвестора»«Сподіваюсь, ми реалізуємо не один такий охоронний об’єкт. І найближчим часом навіть вже в дії зможемо показати, як ми це зробили – на прикладі конкретного помешкання», - розповіла вона.

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