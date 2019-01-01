Синоптики попередили українців про мороз уночі





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"5 березня в західних, північних та східних областях, 6 березня на більшій частині території країни невеликі опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі у південній частині, 5 березня і в західних та північних областях 1-7° тепла, на решті території від 2° морозу до 4° тепла; вдень 8-14° тепла, у східних, північно-східних, 6 березня і в північних областях 4-10° тепла", - повідомили у прес-службі.



Синоптики підкреслили, що якщо говорити про прогноз на 6-10 днів, то в Україні часом невеликі та помірні опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі 0-6° тепла, вдень коливання від 8-14° до 4-10° тепла; у південній частині вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°, місцями до 20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 4 березня у північних, вдень і у східних та центральних областях мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла, у західних областях вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру."5 березня в західних, північних та східних областях, 6 березня на більшій частині території країни невеликі опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі у південній частині, 5 березня і в західних та північних областях 1-7° тепла, на решті території від 2° морозу до 4° тепла; вдень 8-14° тепла, у східних, північно-східних, 6 березня і в північних областях 4-10° тепла", - повідомили у прес-службі.Синоптики підкреслили, що якщо говорити про прогноз на 6-10 днів, то в Україні часом невеликі та помірні опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі 0-6° тепла, вдень коливання від 8-14° до 4-10° тепла; у південній частині вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°, місцями до 20°.

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