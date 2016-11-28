Луцьким школярам показали, як працює великий місцевий завод. ФОТО





Це стало можливо завдяки соціальному профорієнтаційному проекту «День професії», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з розважальним центром «Промінь». Так, 28 лютого близько десяти учнів зголосилися піти на цікаву екскурсію та дізнатися більше, чим же займається відома компанія, - пише



Спочатку 9-класники мали змогу відчути себе директорами та побути у відкритій кімнаті для переговорів, де на них чекала старша асистентка департаменту маркетингу Катерина Левчинська, яка презентувала діяльність компанії Modern-Expo.



«Ми займаємося виготовленням і постачанням торгівельного обладнання. Це холодильне обладнання, різні вітрини, торгівельні та складські стелажі, обладнання з нержавіючої сталі для готелів, ресторанів і кафе», – розповіла старша асистентка департаменту маркетингу.



Також додала про те, що Modern-Expo Group це міжнародна група копаній від Португалії до Об’єднаних Арабських Еміратів. В усіх офісах компанії працює 3 240 працівників, зокрема в Луцьку – близько 900 людей. Зі слів Катерини Левчинської, Modern-Expo вже 24 роки вже на ринку і постачає обладнання в 72 країни світу.



По особливому захопливо школярі слухали про магазини майбутнього. Старша асистентка повідомила, що штучний інтелект буде розвиватися і замість людей-продавців можуть бути роботи. Також невдовзі люди будуть надавати перевагу магазинам, які будуть розташовуватися близько знаходитися біля їхніх будинків, або й взагалі надаватимуть перевагу онлайн-замовленням. У таких випадках замовлені продукти покупцю привозитиме кур’єр.



«Магазини перетворяться на театри. Мається на увазі, що це буде не просто магазин, у який ви прийдете і купите продукт. Це буде наче театр. Могтимуть використовуватися анімації чи спецефекти для того, щоб зацікавити покупця для наступної покупки», – розповіла Катерина Левчинська.



Опісля презентації та інструктажу з техніки безпеки, школярі у яскравих жилетах та з навушником у вусі (для того, аби чути екскурсовода) відправилися на виробництво.



Порізка труб, фарбування елементів, виготовлення деталей та склади – учням вдалося побачити чимало цікавого у роботі Modern-Expo, що для пересічного мешканця міста знаходиться недосяжним.



А згодом і оцінити готову продукцію (каси, стелажі, вітрини) та, звичайно ж, наробити купу фото.



Координаторка проекту Христина Назар опісля екскурсії зауважила, що учні 9 класу мали унікальну можливість першими серед учнів інших класів та шкіл першими побувати на такому прогресивному підприємстві.



«Я сподіваюся, що вам ця зустріч була корисною, ви почерпнули для себе нову інформацію, яка в майбутньому допоможе вирішити свій професійний шлях. Надіюсь ви будете більше орієнтованими і впевненими в тому, де захочете розвиватися, здобувати свою освіту та досягати успіху в професійній реалізації. Також, запрошую вас приєднуватися і до інших наших проектів у рамках Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський. А якщо у вас є особистий проект і бажання його реалізувати, то тим більше можете звертатися до нас за допомогою», – закликала Христина Назар.



Своєю чергою керівник РЦ «Промінь» Дмитро Грелюк зауважив, що екскурсія дійсно була цікавою та мотиваційною.



«Я дуже радий, що ми сьогодні з вами побували на цьому підприємстві. Я тут вперше і дуже здивований тим, як все розвивається. Дивлячись на такі підприємства, надихаєшся щось робити», – зауважив Дмитро Грелюк.



Та запропонував школярам відвідати й екскурсію у РЦ «Промінь».



«Ми також запрошуємо і готові показати, як працюємо у розважальному центрі», – зазначив керівник «Променя».



Опісля відвідування Modern-Expo 9-класники ділилися емоціями та гуртом відповідали, що екскурсія їм однозначно сподобалася. Вони залишилися приємно вражені, що в Луцьку є підпримства такого масштабу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні 9 класу луцької школи № 1 побачили потужності виробництва міжнародної компанії Modern-Expo Group.Це стало можливо завдяки соціальному профорієнтаційному проекту «День професії», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з розважальним центром «Промінь». Так, 28 лютого близько десяти учнів зголосилися піти на цікаву екскурсію та дізнатися більше, чим же займається відома компанія, - пише Конкурент Спочатку 9-класники мали змогу відчути себе директорами та побути у відкритій кімнаті для переговорів, де на них чекала старша асистентка департаменту маркетингу, яка презентувала діяльність компанії Modern-Expo.«Ми займаємося виготовленням і постачанням торгівельного обладнання. Це холодильне обладнання, різні вітрини, торгівельні та складські стелажі, обладнання з нержавіючої сталі для готелів, ресторанів і кафе», – розповіла старша асистентка департаменту маркетингу.Також додала про те, що Modern-Expo Group це міжнародна група копаній від Португалії до Об’єднаних Арабських Еміратів. В усіх офісах компанії працює 3 240 працівників, зокрема в Луцьку – близько 900 людей. Зі слів Катерини Левчинської, Modern-Expo вже 24 роки вже на ринку і постачає обладнання в 72 країни світу.По особливому захопливо школярі слухали про магазини майбутнього. Старша асистентка повідомила, що штучний інтелект буде розвиватися і замість людей-продавців можуть бути роботи. Також невдовзі люди будуть надавати перевагу магазинам, які будуть розташовуватися близько знаходитися біля їхніх будинків, або й взагалі надаватимуть перевагу онлайн-замовленням. У таких випадках замовлені продукти покупцю привозитиме кур’єр.«Магазини перетворяться на театри. Мається на увазі, що це буде не просто магазин, у який ви прийдете і купите продукт. Це буде наче театр. Могтимуть використовуватися анімації чи спецефекти для того, щоб зацікавити покупця для наступної покупки», – розповіла Катерина Левчинська.Опісля презентації та інструктажу з техніки безпеки, школярі у яскравих жилетах та з навушником у вусі (для того, аби чути екскурсовода) відправилися на виробництво.Порізка труб, фарбування елементів, виготовлення деталей та склади – учням вдалося побачити чимало цікавого у роботі Modern-Expo, що для пересічного мешканця міста знаходиться недосяжним.А згодом і оцінити готову продукцію (каси, стелажі, вітрини) та, звичайно ж, наробити купу фото.Координаторка проектуопісля екскурсії зауважила, що учні 9 класу мали унікальну можливість першими серед учнів інших класів та шкіл першими побувати на такому прогресивному підприємстві.«Я сподіваюся, що вам ця зустріч була корисною, ви почерпнули для себе нову інформацію, яка в майбутньому допоможе вирішити свій професійний шлях. Надіюсь ви будете більше орієнтованими і впевненими в тому, де захочете розвиватися, здобувати свою освіту та досягати успіху в професійній реалізації. Також, запрошую вас приєднуватися і до інших наших проектів у рамках Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський. А якщо у вас є особистий проект і бажання його реалізувати, то тим більше можете звертатися до нас за допомогою», – закликала Христина Назар.Своєю чергою керівник РЦ «Промінь»зауважив, що екскурсія дійсно була цікавою та мотиваційною.«Я дуже радий, що ми сьогодні з вами побували на цьому підприємстві. Я тут вперше і дуже здивований тим, як все розвивається. Дивлячись на такі підприємства, надихаєшся щось робити», – зауважив Дмитро Грелюк.Та запропонував школярам відвідати й екскурсію у РЦ «Промінь».«Ми також запрошуємо і готові показати, як працюємо у розважальному центрі», – зазначив керівник «Променя».Опісля відвідування Modern-Expo 9-класники ділилися емоціями та гуртом відповідали, що екскурсія їм однозначно сподобалася. Вони залишилися приємно вражені, що в Луцьку є підпримства такого масштабу.

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