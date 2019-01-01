Розповіли, що цікавого відбудеться у «Промені» в березні*
Сьогодні, 18:46
У розважальному центрі «Промінь» в березні очікується багато цікавих подій та концертів.
Весною у "Промені" виступлять:
8 березня – Ассія Ахат;
13 березня – гурт «THE HARDKISS»;
20 березня – вистава «Медовий місяць» театру «Чорний квадрат» (з 1 по 8 березня діятиме знижка -20%);
21 березня – виступ «Жіночий квартал»;
2 квітня – гурт «Один в каное»;
4 квітня – фан-зустріч з акторами серіалу «#Школа».
Квитки на концерти можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts
Окрім того з масштабних подій:
1 березня у Grand Central відбудеться відкриття нового закладу тайської кухні – LEMONGRASS та espresso bar The Spiceroom.
2 березня на 1-му поверсі відкриється магазин квітів «Flowers».
8 березня у холі комплексу Промінь разом з новим магазином квітів робитимуть приємності дівчатам та жінкам. Також тут на відвідувачів чекатиме цікава весняна інсталяція. Саме святкування пройде на 4-му поверсі у Grand Central, де на гостей чекатимуть милі букетики та круті світшоти від Art Ledies 4u, експрес-тату за символічною ціною від VeAn Tattoo та пригощатимуть новим блакитним ігристим від Marengo (Вхід вільний). У цей день в ДРК «Смугастий носоріг» пройде тематична вечірка до свята для дітей. У «George’s Club» пройде Disco Bowling (початок о 21:00) та виступ у караоке «HAVANA COVER BAND». А в концерт-холі відбудеться в цей вечір відбудеться концерт талановитої скрипальки Асії Ахат.
13 березня о 10:30 на площі РЦ «Промінь» пройде танцювальний флеш-моб учасників хореографічного фестивалю-конкурсу дітей та молоді «Екзерсис – 2019»
15 березня в холі комплексу пройде безкоштовна дитяча розважальна програма «Я люблю свою планету». Тут аніматори граючись з дітьми навчатимуть любити та піклуватись природу та навколишнє середовище (Вхід вільний).
23 березня у холі від ДРК «Смугастий носоріг» відбудеться 4-й турнір BeyBlade (реєстрація за номером: +380 (66) 755 07 57).
Також у березні в кінотеатрі Multiplex очікуються такі прем’єри:
7 березня: «Гуцулка Ксеня», «Королівський корґі», «Капітан Марвел», «Батьки легкої поведінки» та «Повернення Бена».
14 березня: «Пригоди Мії та білого лева», «Гарний хлопчик», «Майбутній король», «Диво-парк» та «В обіймах брехні».
21 березня: «Давай танцюй» та «Час відплати».
28 березня: «Навсікая з Долини Вітрів», «Ми», «Омен: Переродження» та «Дамбо».
Щовівторка в Multiplex проходить показ фільмів мовою оригіналу:
5 березня: A Star Is Born (eng)
Щосереди в Multiplex проходить показ записів театрів, спектаклів та фільмів про мистецтво:
6 березня: Дега: Пристрасть до досконалості
13 березня: Баядерка
20 березня: Globe: Отелло
27 березня: Кармен
Квитки в кіно можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/films
У Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» очікується:
7 березня – безкоштовний майстер-клас із виготовлення листівки для мами до 8 Березня. Місце проведення Художня студія «Смугастий носоріг» 2-й поверх, 18:00. Тривалість 1 година.
8 березня – безкоштовна вечірка до 8 Березня із дискотекою, шоу-конфеті, глітерним тату, розвагами та конкурсами. Тривалість 1,5 години.
16 березня – майстер-клас по запису, головний убір «Вушка Міккі Мауса». Місце проведення Художня студія «Смугастий носоріг» 2-й поверх. 18:00, тривалість 2 години. Вартість – 160 гривень.
23 березня – «BeyBlade 4». Місце проведення – Хол, 1-й поверх РЦ «Промінь» 14:00. Тривалість – 3 години. Квиток 60 гривень.
Для реєстрації телефонуйте: +380 (66) 755 07 57.
У George’s Club в березні відбудеться:
Події в залах боулінгу та більярду:
1 березня – Disco Bowling. Початок 21:00.
3 березня – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.
8 березня – Disco Bowling. Початок 21:00.
9 березня – чемпіонат Волинської області зі спортивного боулінгу.
16 березня – аматорський турнір «Вільна піраміда».
17 березня – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.
30 березня – клубний турнір «Вільна піраміда».
31 березня – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.
Щоп’ятниці в ресторані-караоке гостей розважають кращі кавер-гурти Луцька:
1 березня – виступ кавер-бенду «ALOHA» в ресторані-караоке.
8 березня – виступ «HAVANA COVER BAND» ресторані-караоке.
Столик можна забронювати за номером:
У Ring Café з 11 по 28 березня діятиме пісне меню. Також оновиться Hookah меню.
У Ring Coffee з 4 березня в меню з’являться панкейки.
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Весною у "Промені" виступлять:
8 березня – Ассія Ахат;
13 березня – гурт «THE HARDKISS»;
20 березня – вистава «Медовий місяць» театру «Чорний квадрат» (з 1 по 8 березня діятиме знижка -20%);
21 березня – виступ «Жіночий квартал»;
2 квітня – гурт «Один в каное»;
4 квітня – фан-зустріч з акторами серіалу «#Школа».
Квитки на концерти можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts
Окрім того з масштабних подій:
1 березня у Grand Central відбудеться відкриття нового закладу тайської кухні – LEMONGRASS та espresso bar The Spiceroom.
2 березня на 1-му поверсі відкриється магазин квітів «Flowers».
8 березня у холі комплексу Промінь разом з новим магазином квітів робитимуть приємності дівчатам та жінкам. Також тут на відвідувачів чекатиме цікава весняна інсталяція. Саме святкування пройде на 4-му поверсі у Grand Central, де на гостей чекатимуть милі букетики та круті світшоти від Art Ledies 4u, експрес-тату за символічною ціною від VeAn Tattoo та пригощатимуть новим блакитним ігристим від Marengo (Вхід вільний). У цей день в ДРК «Смугастий носоріг» пройде тематична вечірка до свята для дітей. У «George’s Club» пройде Disco Bowling (початок о 21:00) та виступ у караоке «HAVANA COVER BAND». А в концерт-холі відбудеться в цей вечір відбудеться концерт талановитої скрипальки Асії Ахат.
13 березня о 10:30 на площі РЦ «Промінь» пройде танцювальний флеш-моб учасників хореографічного фестивалю-конкурсу дітей та молоді «Екзерсис – 2019»
15 березня в холі комплексу пройде безкоштовна дитяча розважальна програма «Я люблю свою планету». Тут аніматори граючись з дітьми навчатимуть любити та піклуватись природу та навколишнє середовище (Вхід вільний).
23 березня у холі від ДРК «Смугастий носоріг» відбудеться 4-й турнір BeyBlade (реєстрація за номером: +380 (66) 755 07 57).
Також у березні в кінотеатрі Multiplex очікуються такі прем’єри:
7 березня: «Гуцулка Ксеня», «Королівський корґі», «Капітан Марвел», «Батьки легкої поведінки» та «Повернення Бена».
14 березня: «Пригоди Мії та білого лева», «Гарний хлопчик», «Майбутній король», «Диво-парк» та «В обіймах брехні».
21 березня: «Давай танцюй» та «Час відплати».
28 березня: «Навсікая з Долини Вітрів», «Ми», «Омен: Переродження» та «Дамбо».
Щовівторка в Multiplex проходить показ фільмів мовою оригіналу:
5 березня: A Star Is Born (eng)
Щосереди в Multiplex проходить показ записів театрів, спектаклів та фільмів про мистецтво:
6 березня: Дега: Пристрасть до досконалості
13 березня: Баядерка
20 березня: Globe: Отелло
27 березня: Кармен
Квитки в кіно можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/films
У Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» очікується:
7 березня – безкоштовний майстер-клас із виготовлення листівки для мами до 8 Березня. Місце проведення Художня студія «Смугастий носоріг» 2-й поверх, 18:00. Тривалість 1 година.
8 березня – безкоштовна вечірка до 8 Березня із дискотекою, шоу-конфеті, глітерним тату, розвагами та конкурсами. Тривалість 1,5 години.
16 березня – майстер-клас по запису, головний убір «Вушка Міккі Мауса». Місце проведення Художня студія «Смугастий носоріг» 2-й поверх. 18:00, тривалість 2 години. Вартість – 160 гривень.
23 березня – «BeyBlade 4». Місце проведення – Хол, 1-й поверх РЦ «Промінь» 14:00. Тривалість – 3 години. Квиток 60 гривень.
Для реєстрації телефонуйте: +380 (66) 755 07 57.
У George’s Club в березні відбудеться:
Події в залах боулінгу та більярду:
1 березня – Disco Bowling. Початок 21:00.
3 березня – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.
8 березня – Disco Bowling. Початок 21:00.
9 березня – чемпіонат Волинської області зі спортивного боулінгу.
16 березня – аматорський турнір «Вільна піраміда».
17 березня – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.
30 березня – клубний турнір «Вільна піраміда».
31 березня – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.
Щоп’ятниці в ресторані-караоке гостей розважають кращі кавер-гурти Луцька:
1 березня – виступ кавер-бенду «ALOHA» в ресторані-караоке.
8 березня – виступ «HAVANA COVER BAND» ресторані-караоке.
Столик можна забронювати за номером:
У Ring Café з 11 по 28 березня діятиме пісне меню. Також оновиться Hookah меню.
У Ring Coffee з 4 березня в меню з’являться панкейки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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