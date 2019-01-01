Розповіли, що цікавого відбудеться у «Промені» в березні*





Весною у "Промені" виступлять:



8 березня – Ассія Ахат;

13 березня – гурт «THE HARDKISS»;

20 березня – вистава «Медовий місяць» театру «Чорний квадрат» (з 1 по 8 березня діятиме знижка -20%);

21 березня – виступ «Жіночий квартал»;

2 квітня – гурт «Один в каное»;

4 квітня – фан-зустріч з акторами серіалу «#Школа».

Квитки на концерти можна придбати за посиланням:



Окрім того з масштабних подій:



1 березня у Grand Central відбудеться відкриття нового закладу тайської кухні – LEMONGRASS та espresso bar The Spiceroom.



2 березня на 1-му поверсі відкриється магазин квітів «Flowers».



8 березня у холі комплексу Промінь разом з новим магазином квітів робитимуть приємності дівчатам та жінкам. Також тут на відвідувачів чекатиме цікава весняна інсталяція. Саме святкування пройде на 4-му поверсі у Grand Central, де на гостей чекатимуть милі букетики та круті світшоти від Art Ledies 4u, експрес-тату за символічною ціною від VeAn Tattoo та пригощатимуть новим блакитним ігристим від Marengo (Вхід вільний). У цей день в ДРК «Смугастий носоріг» пройде тематична вечірка до свята для дітей. У «George’s Club» пройде Disco Bowling (початок о 21:00) та виступ у караоке «HAVANA COVER BAND». А в концерт-холі відбудеться в цей вечір відбудеться концерт талановитої скрипальки Асії Ахат.



13 березня о 10:30 на площі РЦ «Промінь» пройде танцювальний флеш-моб учасників хореографічного фестивалю-конкурсу дітей та молоді «Екзерсис – 2019»



15 березня в холі комплексу пройде безкоштовна дитяча розважальна програма «Я люблю свою планету». Тут аніматори граючись з дітьми навчатимуть любити та піклуватись природу та навколишнє середовище (Вхід вільний).



23 березня у холі від ДРК «Смугастий носоріг» відбудеться 4-й турнір BeyBlade (реєстрація за номером: +380 (66) 755 07 57).



Також у березні в кінотеатрі Multiplex очікуються такі прем’єри:



7 березня: «Гуцулка Ксеня», «Королівський корґі», «Капітан Марвел», «Батьки легкої поведінки» та «Повернення Бена».

14 березня: «Пригоди Мії та білого лева», «Гарний хлопчик», «Майбутній король», «Диво-парк» та «В обіймах брехні».

21 березня: «Давай танцюй» та «Час відплати».

28 березня: «Навсікая з Долини Вітрів», «Ми», «Омен: Переродження» та «Дамбо».



Щовівторка в Multiplex проходить показ фільмів мовою оригіналу:

5 березня: A Star Is Born (eng)



Щосереди в Multiplex проходить показ записів театрів, спектаклів та фільмів про мистецтво:

6 березня: Дега: Пристрасть до досконалості

13 березня: Баядерка

20 березня: Globe: Отелло

27 березня: Кармен



Квитки в кіно можна придбати за посиланням:



У Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» очікується:

7 березня – безкоштовний майстер-клас із виготовлення листівки для мами до 8 Березня. Місце проведення Художня студія «Смугастий носоріг» 2-й поверх, 18:00. Тривалість 1 година.

8 березня – безкоштовна вечірка до 8 Березня із дискотекою, шоу-конфеті, глітерним тату, розвагами та конкурсами. Тривалість 1,5 години.



16 березня – майстер-клас по запису, головний убір «Вушка Міккі Мауса». Місце проведення Художня студія «Смугастий носоріг» 2-й поверх. 18:00, тривалість 2 години. Вартість – 160 гривень.

23 березня – «BeyBlade 4». Місце проведення – Хол, 1-й поверх РЦ «Промінь» 14:00. Тривалість – 3 години. Квиток 60 гривень.

Для реєстрації телефонуйте: +380 (66) 755 07 57.



У George’s Club в березні відбудеться:



Події в залах боулінгу та більярду:

1 березня – Disco Bowling. Початок 21:00.

3 березня – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.

8 березня – Disco Bowling. Початок 21:00.

9 березня – чемпіонат Волинської області зі спортивного боулінгу.

16 березня – аматорський турнір «Вільна піраміда».

17 березня – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.

30 березня – клубний турнір «Вільна піраміда».

31 березня – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.



Щоп’ятниці в ресторані-караоке гостей розважають кращі кавер-гурти Луцька:



1 березня – виступ кавер-бенду «ALOHA» в ресторані-караоке.

8 березня – виступ «HAVANA COVER BAND» ресторані-караоке.

Столик можна забронювати за номером:



У Ring Café з 11 по 28 березня діятиме пісне меню. Також оновиться Hookah меню.



У Ring Coffee з 4 березня в меню з’являться панкейки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У розважальному центрі «Промінь» в березні очікується багато цікавих подій та концертів.Весною у "Промені" виступлять:8 березня – Ассія Ахат;13 березня – гурт «THE HARDKISS»;20 березня – вистава «Медовий місяць» театру «Чорний квадрат» (з 1 по 8 березня діятиме знижка -20%);21 березня – виступ «Жіночий квартал»;2 квітня – гурт «Один в каное»;4 квітня – фан-зустріч з акторами серіалу «#Школа».Квитки на концерти можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts Окрім того з масштабних подій:1 березня у Grand Central відбудеться відкриття нового закладу тайської кухні – LEMONGRASS та espresso bar The Spiceroom.2 березня на 1-му поверсі відкриється магазин квітів «Flowers».8 березня у холі комплексу Промінь разом з новим магазином квітів робитимуть приємності дівчатам та жінкам. Також тут на відвідувачів чекатиме цікава весняна інсталяція. Саме святкування пройде на 4-му поверсі у Grand Central, де на гостей чекатимуть милі букетики та круті світшоти від Art Ledies 4u, експрес-тату за символічною ціною від VeAn Tattoo та пригощатимуть новим блакитним ігристим від Marengo (Вхід вільний). У цей день в ДРК «Смугастий носоріг» пройде тематична вечірка до свята для дітей. У «George’s Club» пройде Disco Bowling (початок о 21:00) та виступ у караоке «HAVANA COVER BAND». А в концерт-холі відбудеться в цей вечір відбудеться концерт талановитої скрипальки Асії Ахат.13 березня о 10:30 на площі РЦ «Промінь» пройде танцювальний флеш-моб учасників хореографічного фестивалю-конкурсу дітей та молоді «Екзерсис – 2019»15 березня в холі комплексу пройде безкоштовна дитяча розважальна програма «Я люблю свою планету». Тут аніматори граючись з дітьми навчатимуть любити та піклуватись природу та навколишнє середовище (Вхід вільний).23 березня у холі від ДРК «Смугастий носоріг» відбудеться 4-й турнір BeyBlade (реєстрація за номером: +380 (66) 755 07 57).Також у березні в кінотеатріочікуються такі прем’єри:7 березня: «Гуцулка Ксеня», «Королівський корґі», «Капітан Марвел», «Батьки легкої поведінки» та «Повернення Бена».14 березня: «Пригоди Мії та білого лева», «Гарний хлопчик», «Майбутній король», «Диво-парк» та «В обіймах брехні».21 березня: «Давай танцюй» та «Час відплати».28 березня: «Навсікая з Долини Вітрів», «Ми», «Омен: Переродження» та «Дамбо».Щовівторка в Multiplex проходить показ фільмів мовою оригіналу:5 березня: A Star Is Born (eng)Щосереди в Multiplex проходить показ записів театрів, спектаклів та фільмів про мистецтво:6 березня: Дега: Пристрасть до досконалості13 березня: Баядерка20 березня: Globe: Отелло27 березня: КарменКвитки в кіно можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/films У Дитячому розважальному комплексіочікується:7 березня – безкоштовний майстер-клас із виготовлення листівки для мами до 8 Березня. Місце проведення Художня студія «Смугастий носоріг» 2-й поверх, 18:00. Тривалість 1 година.8 березня – безкоштовна вечірка до 8 Березня із дискотекою, шоу-конфеті, глітерним тату, розвагами та конкурсами. Тривалість 1,5 години.16 березня – майстер-клас по запису, головний убір «Вушка Міккі Мауса». Місце проведення Художня студія «Смугастий носоріг» 2-й поверх. 18:00, тривалість 2 години. Вартість – 160 гривень.23 березня – «BeyBlade 4». Місце проведення – Хол, 1-й поверх РЦ «Промінь» 14:00. Тривалість – 3 години. Квиток 60 гривень.Для реєстрації телефонуйте: +380 (66) 755 07 57.в березні відбудеться:Події в залах боулінгу та більярду:1 березня – Disco Bowling. Початок 21:00.3 березня – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.8 березня – Disco Bowling. Початок 21:00.9 березня – чемпіонат Волинської області зі спортивного боулінгу.16 березня – аматорський турнір «Вільна піраміда».17 березня – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.30 березня – клубний турнір «Вільна піраміда».31 березня – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.Щоп’ятниці в ресторані-караоке гостей розважають кращі кавер-гурти Луцька:1 березня – виступ кавер-бенду «ALOHA» в ресторані-караоке.8 березня – виступ «HAVANA COVER BAND» ресторані-караоке.Столик можна забронювати за номером:У Ring Café з 11 по 28 березня діятиме пісне меню. Також оновиться Hookah меню.У Ring Coffee з 4 березня в меню з’являться панкейки.

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