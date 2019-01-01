48 волинських атовців отримали відзнаки Президента





Вручення відбулось у четвер, 28 лютого, - йдеться на сайті Рожищенської РДА.



Відтак, відзнаки з рук посадовців отримали 48 учасників бойових дій.



Варто зазначити, що відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях.



Відзнака заснована Указом Президента України 17 лютого 2016 року.







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