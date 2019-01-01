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48 волинських атовців отримали відзнаки Президента

48 волинських атовців отримали відзнаки Президента
Учасники АТО з Рожищенського району отримали відзнаки Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Вручення відбулось у четвер, 28 лютого, - йдеться на сайті Рожищенської РДА.

Відтак, відзнаки з рук посадовців отримали 48 учасників бойових дій.

Варто зазначити, що відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях.

Відзнака заснована Указом Президента України 17 лютого 2016 року.
48 волинських атовців отримали відзнаки Президента
48 волинських атовців отримали відзнаки Президента
48 волинських атовців отримали відзнаки Президента
48 волинських атовців отримали відзнаки Президента



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Теги: атовці, відзнаки, Президент
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