48 волинських атовців отримали відзнаки Президента
Сьогодні, 16:44
Учасники АТО з Рожищенського району отримали відзнаки Президента України «За участь в антитерористичній операції».
Вручення відбулось у четвер, 28 лютого, - йдеться на сайті Рожищенської РДА.
Відтак, відзнаки з рук посадовців отримали 48 учасників бойових дій.
Варто зазначити, що відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях.
Відзнака заснована Указом Президента України 17 лютого 2016 року.
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Вручення відбулось у четвер, 28 лютого, - йдеться на сайті Рожищенської РДА.
Відтак, відзнаки з рук посадовців отримали 48 учасників бойових дій.
Варто зазначити, що відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях.
Відзнака заснована Указом Президента України 17 лютого 2016 року.
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48 волинських атовців отримали відзнаки Президента
Сьогодні, 16:44