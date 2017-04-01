MARUV присудили нагороду в Росії





Артистка отримала перемогу в номінації "Прорив року" премії ZD AWARDS-2018. Сама MARUV по нагороду не поїхала, - пише



Нагадаємо, опальна українська співачка Ані Лорак отримала одразу три нагороди на російській музичній премії ZD AWARDS. "Найкраща співачка", "Найкраще шоу", "Sexy singer", - перерахувала артистка свої досягнення в РФ.



Нагадаємо, Україна не буде брати участі у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Національна суспільна телерадіокомпанія України, як і щороку, запропонувала переможцю відбору, співачці MARUV, укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі, однак після проведених перемовин MARUV відмовилася підписувати договір.



Телерадіокомпанія почергово звернулася до фіналістів, що посіли друге та третє місце за результатами відбору, але гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні-2019».



НСТУ наголосили, що цьогорічний відбір «виявив та привернув увагу нашого суспільства до системної проблеми музичної індустрії в Україні: зв’язків артистів із шоу-бізнесом на території держави-агресора, які й на п’ятому році військового конфлікту все ще залишаються дуже тісними. Для частини суспільства цей факт прийнятний, в іншої частини викликає обурення й несприйняття».



Також у НТСУ наголошують, що закони України не пропонують жодних обмежень щодо роботи виконавців та артистів на території Російської Федерації попри великий суспільний запит на врегулювання цієї ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українській співачці MARUV (Ганні Корсун), яка після перемоги в національному відборі на Євробачення 2019 не змогла знайти спільної мови із Суспільним та відмовилася їхати на пісенний конкурс, присудили нагороду в РФ.Артистка отримала перемогу в номінації "Прорив року" премії ZD AWARDS-2018. Сама MARUV по нагороду не поїхала, - пише УНІАН Нагадаємо, опальна українська співачка Ані Лорак отримала одразу три нагороди на російській музичній премії ZD AWARDS. "Найкраща співачка", "Найкраще шоу", "Sexy singer", - перерахувала артистка свої досягнення в РФ.Нагадаємо, Україна не буде брати участі у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Національна суспільна телерадіокомпанія України, як і щороку, запропонувала переможцю відбору, співачці MARUV, укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі, однак після проведених перемовин MARUV відмовилася підписувати договір.Телерадіокомпанія почергово звернулася до фіналістів, що посіли друге та третє місце за результатами відбору, але гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні-2019».НСТУ наголосили, що цьогорічний відбір «виявив та привернув увагу нашого суспільства до системної проблеми музичної індустрії в Україні: зв’язків артистів із шоу-бізнесом на території держави-агресора, які й на п’ятому році військового конфлікту все ще залишаються дуже тісними. Для частини суспільства цей факт прийнятний, в іншої частини викликає обурення й несприйняття».Також у НТСУ наголошують, що закони України не пропонують жодних обмежень щодо роботи виконавців та артистів на території Російської Федерації попри великий суспільний запит на врегулювання цієї ситуації.

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