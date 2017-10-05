Куди звертатись лучанам, які страждають від домашнього насильства





Дітей, які були присутні під час сцен насильства вдома, також вважають жертвами. Про це та нову, уже кримінальну відповідальність майбутнім юристам розповіли громадські активісти та працівники юстиції під час інформаційної зустрічі “Вмій захистити себе та оточуючих”, - йдеться в сюжеті



Домашнє насильство відтепер вважається злочином. Кривдника можуть покарати штрафом, громадськими роботами, обмеженням волі або посадити за ґрати.



Впровадження закону вимагає додаткового фінансування на будівництво притулків для жертв, розробки соціальних програм для постраждалих та зарплатню психологам, які приймають дзвінки на гарячу лінію. Також не створеного єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства.



Нині в Луцьку є притулок на базі громадської організації. Жертвам домашнього насилля пропонують звертатися за телефоном 116-123. Там повідомлять де знаходиться притулок. Цієї інформації не знайдете у відкритих джерелах, щоб кривдник не міг знайти свою жертву.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За домашнє насилля тепер передбачено кримінальну відповідальність. Насильство буває не лише фізичним, а й психологічним, економічним, сексуальним.Дітей, які були присутні під час сцен насильства вдома, також вважають жертвами. Про це та нову, уже кримінальну відповідальність майбутнім юристам розповіли громадські активісти та працівники юстиції під час інформаційної зустрічі “Вмій захистити себе та оточуючих”, - йдеться в сюжеті 12 каналу Домашнє насильство відтепер вважається злочином. Кривдника можуть покарати штрафом, громадськими роботами, обмеженням волі або посадити за ґрати.Впровадження закону вимагає додаткового фінансування на будівництво притулків для жертв, розробки соціальних програм для постраждалих та зарплатню психологам, які приймають дзвінки на гарячу лінію. Також не створеного єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства.Нині в Луцьку є притулок на базі громадської організації. Жертвам домашнього насилля пропонують звертатися за телефоном 116-123. Там повідомлять де знаходиться притулок. Цієї інформації не знайдете у відкритих джерелах, щоб кривдник не міг знайти свою жертву.

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