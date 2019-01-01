Щасливий татусь влаштував видовищне шоу біля пологового будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Рівнянин Сергій Ушлов влаштував під стінами міського пологового будинку справжнє шоу з феєрверками, музикою та світловим шоу.
У дворі медзакладу чоловік зробив напис з кульок "Таня, ти моє життя". Його підсвітили різними кольорами, - пише Рівне вечірнє.
Щасливий татусь разом з старшим сином дякували мамі за новонародженого сина Нікіту.
"Я хотів дружині зробити сюрприз, таку собі приємність. Я впевнений, що їй сподобається, хоча вона навіть про це не здогадується. Я хочу сказати, наскільки я ціную дружину, кохаю її, і безмежно дякую за наших діток!"- розповів Сергій.
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У дворі медзакладу чоловік зробив напис з кульок "Таня, ти моє життя". Його підсвітили різними кольорами, - пише Рівне вечірнє.
Щасливий татусь разом з старшим сином дякували мамі за новонародженого сина Нікіту.
"Я хотів дружині зробити сюрприз, таку собі приємність. Я впевнений, що їй сподобається, хоча вона навіть про це не здогадується. Я хочу сказати, наскільки я ціную дружину, кохаю її, і безмежно дякую за наших діток!"- розповів Сергій.
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