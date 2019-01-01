Щасливий татусь влаштував видовищне шоу біля пологового будинку. ВІДЕО

Сергій Ушлов влаштував під стінами міського пологового будинку справжнє шоу з феєрверками, музикою та світловим шоу.



У дворі медзакладу чоловік зробив напис з кульок "Таня, ти моє життя". Його підсвітили різними кольорами, - пише



Щасливий татусь разом з старшим сином дякували мамі за новонародженого сина Нікіту.



"Я хотів дружині зробити сюрприз, таку собі приємність. Я впевнений, що їй сподобається, хоча вона навіть про це не здогадується. Я хочу сказати, наскільки я ціную дружину, кохаю її, і безмежно дякую за наших діток!"- розповів Сергій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівнянинвлаштував під стінами міського пологового будинку справжнє шоу з феєрверками, музикою та світловим шоу.У дворі медзакладу чоловік зробив напис з кульок "Таня, ти моє життя". Його підсвітили різними кольорами, - пише Рівне вечірнє Щасливий татусь разом з старшим сином дякували мамі за новонародженого сина Нікіту."Я хотів дружині зробити сюрприз, таку собі приємність. Я впевнений, що їй сподобається, хоча вона навіть про це не здогадується. Я хочу сказати, наскільки я ціную дружину, кохаю її, і безмежно дякую за наших діток!"- розповів Сергій.

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