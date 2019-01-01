вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Щасливий татусь влаштував видовищне шоу біля пологового будинку. ВІДЕО

Щасливий татусь влаштував видовищне шоу біля пологового будинку. ВІДЕО
Рівнянин Сергій Ушлов влаштував під стінами міського пологового будинку справжнє шоу з феєрверками, музикою та світловим шоу.

У дворі медзакладу чоловік зробив напис з кульок "Таня, ти моє життя". Його підсвітили різними кольорами, - пише Рівне вечірнє.

Щасливий татусь разом з старшим сином дякували мамі за новонародженого сина Нікіту.

"Я хотів дружині зробити сюрприз, таку собі приємність. Я впевнений, що їй сподобається, хоча вона навіть про це не здогадується. Я хочу сказати, наскільки я ціную дружину, кохаю її, і безмежно дякую за наших діток!"- розповів Сергій.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шоу, Рівне, татусь, породілля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці з 1 березня можуть їздити до Грузії за ID-картками
Сьогодні, 17:14
Цьогоріч у Нововолинську встановлять ще 60 контейнерів для роздільного сміття
Сьогодні, 17:12
Щасливий татусь влаштував видовищне шоу біля пологового будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
48 волинських атовців отримали відзнаки Президента
Сьогодні, 16:44
Луцький суд не зміг розглянути справу щодо мільйонної розтрати зерна
Сьогодні, 16:26
Схожі новини
В аварії у Рівному загинув керівник громадської організації В аварії у Рівному загинув керівник громадської організації
Сьогодні, 09:31
У пошуках мами: 2-річна дитина сама вночі бігала вулицями Рівного У пошуках мами: 2-річна дитина сама вночі бігала вулицями Рівного
27 лютий, 13:37
Українка підкорила шоу «Америка має талант» і стала єдиною іноземкою в трійці переможців Українка підкорила шоу «Америка має талант» і стала єдиною іноземкою в трійці переможців
21 лютий, 11:30
У Рівному змагалися дзюдоїсти – перемогли волиняни У Рівному змагалися дзюдоїсти – перемогли волиняни
19 лютий, 18:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян кличуть на велоекскурсію до Олики
Сьогодні, 13:55
 1
На Волині зловили нелегальних дроворубів
Сьогодні, 18:00
 0
У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 17:46
 0
У Польщі викрили банду, яка займалась незаконною міграцією українців
Сьогодні, 17:42
 0
Волиняни будуть отримувати листи від ОДА з планом розвитку області
Сьогодні, 17:32
 0
Медіа
відео
1/8