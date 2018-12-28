Знайшли тіло хлопця з Волині, який 3 місяці тому не повернувся з дискотеки
Сьогодні, 17:20
Розшукали тіло уродженця села Житані Володимир-Волинського району 19-річного Олександра Примака, який майже три місяці тому пішов на дискотеку у сусіднє село і зник безвісти.
Про це «ВолиньUA» повідомив старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського ВП Олександр Ольховський.
Тіло було знайдено в рові, який впадає в річку Луга за селом Житані в напрямку села Селець.
Знайшов тіло хлопець, що плавав річкою на надувному човні і наштовхнувся на труп. Він і викликав поліцію.
Наразі сказати чи є на трупі тілесні ушкодження неможливо, лише після проведення судово-медичної експертизи буде встановлено причину смерті.
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Про це «ВолиньUA» повідомив старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського ВП Олександр Ольховський.
Тіло було знайдено в рові, який впадає в річку Луга за селом Житані в напрямку села Селець.
Знайшов тіло хлопець, що плавав річкою на надувному човні і наштовхнувся на труп. Він і викликав поліцію.
Наразі сказати чи є на трупі тілесні ушкодження неможливо, лише після проведення судово-медичної експертизи буде встановлено причину смерті.
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