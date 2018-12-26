вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни будуть отримувати листи від ОДА з планом розвитку області

Волиняни будуть отримувати листи від ОДА з планом розвитку області
Волинська обласна адміністрація роздаватиме інформаційні листи з планом перспективного розвитку області.

Про це йшлося на прес-конференції з головою Волинської ОДА Олександром Савченко, у п’ятницю, 1 березня.

У кожному листі буде вкладена також анкета, аби громадяни могли надати власні пропозиції щодо тих чи інших об’єктів та надіслати до Президента.

Олександр Савченко розповів, що восени 2018 року була проведена Рада регіонального розвитку за участю Президента України Петра Порошенка, де вирішили, що важливо дивитися не на перспективи одного року, а визначати план дій на 3 роки. Відповідні рекомендації ОДА надала районним радам, які зібрали інформацію та надали перелік найнеобхідніших проектів у регіоні. Аби донести ці плани до населення в ОДА вирішили, що волинянам будуть роздавати листи, де містяться матеріали з інформацією про напрямки перспективного розвитку області на 2019-2021 роки.

Також у матеріалах є карта-схема плану перспективного розвитку Волині, де відзначенні об’єкти, які планують збудувати за ці роки.
Разом з цим у матеріалах міститься анкета, яку волиняни можуть заповнити, вказати на недоліки плану та надати свої пропозиції. Усі зауваження будуть намагатися включити до програми.

В ОДА зазначають, що наразі кошти на розповсюдження листів поштою не передбачено, а тому сподіваються на допомогу волонтерів та усіх небайдужих, які можуть роздати листи своїм сусідам, родичам, знайомим. Загалом планують розповсюдити 150-200 тисяч листів.

Серед важливих проектів, які мають бути реалізовані за ці роки – нова психіатрична лікарня в Олиці, реставрація замку Радзивіллів, відкриття індустріального парку «Ковель», будівництво доріг, шкіл, ФАПів.

За словами, Олександра Савченка, планів є достатньо багато, проте їх намагалися сформувати так, аби кожна витрачена на проект копійка принесла ще більше грошей у бюджет, залучаючи на Волинь інвесторів та бізнесменів.

Волиняни будуть отримувати листи від ОДА з планом розвитку області
Волиняни будуть отримувати листи від ОДА з планом розвитку області

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Савченко, ОДА, план, листи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 17:46
У Польщі викрили банду, яка займалась незаконною міграцією українців
Сьогодні, 17:42
Волиняни будуть отримувати листи від ОДА з планом розвитку області
Сьогодні, 17:32
З життя пішов волинський атовець
Сьогодні, 17:20
Знайшли тіло хлопця з Волині, який 3 місяці тому не повернувся з дискотеки
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
Савченко зустрівся з новообраними головами ОТГ Савченко зустрівся з новообраними головами ОТГ
26 грудень, 2018, 17:10
У Луцьку нагородили «заслужених» діячів, «відмінних» волонтерів і професіоналів. ФОТО У Луцьку нагородили «заслужених» діячів, «відмінних» волонтерів і професіоналів. ФОТО
24 жовтень, 2018, 13:31
Новий начальник управління юстиції Волині – родом із Полтавщини Новий начальник управління юстиції Волині – родом із Полтавщини
09 серпень, 2018, 11:40
Завдання виконали на п’ять з мінусом, - Савченко про візит Президента Завдання виконали на п’ять з мінусом, - Савченко про візит Президента
10 липень, 2018, 10:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян кличуть на велоекскурсію до Олики
Сьогодні, 13:55
 1
На Волині зловили нелегальних дроворубів
Сьогодні, 18:00
 0
У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 17:46
 0
У Польщі викрили банду, яка займалась незаконною міграцією українців
Сьогодні, 17:42
 0
Волиняни будуть отримувати листи від ОДА з планом розвитку області
Сьогодні, 17:32
 0
Медіа
відео
1/8