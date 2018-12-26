Волиняни будуть отримувати листи від ОДА з планом розвитку області

Волинська обласна адміністрація роздаватиме інформаційні листи з планом перспективного розвитку області.Про це йшлося на прес-конференції з головою Волинської ОДА, у п’ятницю, 1 березня.У кожному листі буде вкладена також анкета, аби громадяни могли надати власні пропозиції щодо тих чи інших об’єктів та надіслати до Президента.Олександр Савченко розповів, що восени 2018 року була проведена Рада регіонального розвитку за участю Президента України, де вирішили, що важливо дивитися не на перспективи одного року, а визначати план дій на 3 роки. Відповідні рекомендації ОДА надала районним радам, які зібрали інформацію та надали перелік найнеобхідніших проектів у регіоні. Аби донести ці плани до населення в ОДА вирішили, що волинянам будуть роздавати листи, де містяться матеріали з інформацією про напрямки перспективного розвитку області на 2019-2021 роки.Також у матеріалах є карта-схема плану перспективного розвитку Волині, де відзначенні об’єкти, які планують збудувати за ці роки.Разом з цим у матеріалах міститься анкета, яку волиняни можуть заповнити, вказати на недоліки плану та надати свої пропозиції. Усі зауваження будуть намагатися включити до програми.В ОДА зазначають, що наразі кошти на розповсюдження листів поштою не передбачено, а тому сподіваються на допомогу волонтерів та усіх небайдужих, які можуть роздати листи своїм сусідам, родичам, знайомим. Загалом планують розповсюдити 150-200 тисяч листів.Серед важливих проектів, які мають бути реалізовані за ці роки – нова психіатрична лікарня в Олиці, реставрація замку Радзивіллів, відкриття індустріального парку «Ковель», будівництво доріг, шкіл, ФАПів.За словами, Олександра Савченка, планів є достатньо багато, проте їх намагалися сформувати так, аби кожна витрачена на проект копійка принесла ще більше грошей у бюджет, залучаючи на Волинь інвесторів та бізнесменів.