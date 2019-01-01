У Польщі викрили банду, яка займалась незаконною міграцією українців





Чотирьох осіб, зокрема чиновника із філії Люблінського воєводського управління у місті Замостя, підозрюваних в участі у злочинній групі, котра організовувала громадянам України незаконний перетин кордону з Польщею, затримали працівники Надбужанського відділу Прикордонної служби, - пише



За словами слідства, злочинна група у 2015-2018 роках організувала незаконну міграцію приблизно 300 осіб і одержала загалом за це понад 130 тис. євро. Шахрайство полягало у реєстрації для громадян України за гроші запрошень до Польщі (що є підставою для отримання візи) підставними особами.



Речник коменданта Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сєніцький поінформував у четвер, що на терені Люблінського воєводства – у Томашові, Транаватці і Замості – затримано трьох громадян Польщі та одного громадянина України. Трьом особам прокурор висунув обвинувачення у керуванні, а одній в участі в організованій злочинній групі, котра займалася незаконною міграцією. Усіх затриманих за клопотанням прокуратури арештовано на три місяці.



Серед затриманих є особа, котра працювала у Департаменті з питань громадян та іноземців у філії Люблінського воєводствого управління у місті Замостя.



Сєніцький додав, що за словами слідства, іноземці безпосередньо після отримання польської візи на підставі придбаних у Польщі запрошень їхали до інших країн Європейського Союзу – до Чехії, Словаччини, Литви, Латвії та Франції.



У розслідуванні, що дотепер велося у цій справі, обвинувачення в організації незаконної міграції та участі у злочинній групі вже висунуто 13 особам, а 5 з них теж висунуто обвинувачення у керуванні організованою злочинною групою. Підозрювані - це поляки, українці та німці.

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