У Нововолинську з'явився ще один будинок сімейного типу





Донедавна ця сім’я мала статус прийомної, відповідно до рішення виконкому від 19 лютого 2019 року вона переведена у дитячий будинок сімейного типу. Про це йдеться на офіційній сторінці Нововолинського міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді у Фейсбук, - пише



«Дитячий будинок сімейного типу є, по суті, багатодітною сім’єю, яка забезпечує затишне сімейне середовище та виховання. Батьків у такому будинку називають батьками-вихователями, вони беруть на себе зобов’язання щодо дітей і є їхніми законними представниками. Діти не втрачають статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. Перебувають вихованці у будинку сімейного типу до досягнення повноліття, а в разі продовження навчання – до досягнення ними 23 річного віку», – роз’яснює директор Центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді Лілія Бойко.



Провідний фахівець Центру Анжела Карпінська розпочала соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу з моменту влаштування вихованців із Ковельського реабілітаційного центру для дітей, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах.



Для дитячого будинку сімейного типу держава гарантує і фінансову підтримку, і допомогу при вирішенні щоденних питань.



Зараз у місті функціонує 4 прийомні сім’ї та 2 дитячих будинків сімейного типу.



У міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у кабінетах № 330 та №331 (бульвар Шевченка, 7), можна отримати вичерпну інформацію про створення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську створили ще один будинок сімейного типу. Відтепер у сім’ї Клекоців виховуватиметься п’ятеро дітей. Днями родина радо зустріла трьох діток, які позбавлені батьківського піклування.Донедавна ця сім’я мала статус прийомної, відповідно до рішення виконкому від 19 лютого 2019 року вона переведена у дитячий будинок сімейного типу. Про це йдеться на офіційній сторінці Нововолинського міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді у Фейсбук, - пише Нововолинськ.com.ua «Дитячий будинок сімейного типу є, по суті, багатодітною сім’єю, яка забезпечує затишне сімейне середовище та виховання. Батьків у такому будинку називають батьками-вихователями, вони беруть на себе зобов’язання щодо дітей і є їхніми законними представниками. Діти не втрачають статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. Перебувають вихованці у будинку сімейного типу до досягнення повноліття, а в разі продовження навчання – до досягнення ними 23 річного віку», – роз’яснює директор Центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молодіПровідний фахівець Центрурозпочала соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу з моменту влаштування вихованців із Ковельського реабілітаційного центру для дітей, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах.Для дитячого будинку сімейного типу держава гарантує і фінансову підтримку, і допомогу при вирішенні щоденних питань.Зараз у місті функціонує 4 прийомні сім’ї та 2 дитячих будинків сімейного типу.У міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у кабінетах № 330 та №331 (бульвар Шевченка, 7), можна отримати вичерпну інформацію про створення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу.

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