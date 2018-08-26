У Нововолинську з'явився ще один будинок сімейного типу
Сьогодні, 19:00
У Нововолинську створили ще один будинок сімейного типу. Відтепер у сім’ї Клекоців виховуватиметься п’ятеро дітей. Днями родина радо зустріла трьох діток, які позбавлені батьківського піклування.
Донедавна ця сім’я мала статус прийомної, відповідно до рішення виконкому від 19 лютого 2019 року вона переведена у дитячий будинок сімейного типу. Про це йдеться на офіційній сторінці Нововолинського міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді у Фейсбук, - пише Нововолинськ.com.ua.
«Дитячий будинок сімейного типу є, по суті, багатодітною сім’єю, яка забезпечує затишне сімейне середовище та виховання. Батьків у такому будинку називають батьками-вихователями, вони беруть на себе зобов’язання щодо дітей і є їхніми законними представниками. Діти не втрачають статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. Перебувають вихованці у будинку сімейного типу до досягнення повноліття, а в разі продовження навчання – до досягнення ними 23 річного віку», – роз’яснює директор Центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді Лілія Бойко.
Провідний фахівець Центру Анжела Карпінська розпочала соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу з моменту влаштування вихованців із Ковельського реабілітаційного центру для дітей, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах.
Для дитячого будинку сімейного типу держава гарантує і фінансову підтримку, і допомогу при вирішенні щоденних питань.
Зараз у місті функціонує 4 прийомні сім’ї та 2 дитячих будинків сімейного типу.
У міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у кабінетах № 330 та №331 (бульвар Шевченка, 7), можна отримати вичерпну інформацію про створення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу.
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Донедавна ця сім’я мала статус прийомної, відповідно до рішення виконкому від 19 лютого 2019 року вона переведена у дитячий будинок сімейного типу. Про це йдеться на офіційній сторінці Нововолинського міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді у Фейсбук, - пише Нововолинськ.com.ua.
«Дитячий будинок сімейного типу є, по суті, багатодітною сім’єю, яка забезпечує затишне сімейне середовище та виховання. Батьків у такому будинку називають батьками-вихователями, вони беруть на себе зобов’язання щодо дітей і є їхніми законними представниками. Діти не втрачають статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. Перебувають вихованці у будинку сімейного типу до досягнення повноліття, а в разі продовження навчання – до досягнення ними 23 річного віку», – роз’яснює директор Центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді Лілія Бойко.
Провідний фахівець Центру Анжела Карпінська розпочала соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу з моменту влаштування вихованців із Ковельського реабілітаційного центру для дітей, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах.
Для дитячого будинку сімейного типу держава гарантує і фінансову підтримку, і допомогу при вирішенні щоденних питань.
Зараз у місті функціонує 4 прийомні сім’ї та 2 дитячих будинків сімейного типу.
У міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у кабінетах № 330 та №331 (бульвар Шевченка, 7), можна отримати вичерпну інформацію про створення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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