У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 17:46
Автопригода сталася 1 березня поблизу облмуздрамтеатру в Луцьку.
Про це Волинським новинам повідомили очевидці.
Зі слів свідків, близько 17.25 поблизу кафе «Базилік», перед поворотом на Словацького, легковик «Фольксваген Пасат» збив велосипедиста.
Чоловіка з травмами забрали до лікарні медики швидкої, які прибули на місце події.
На місці аварії працюють патрульні.
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Про це Волинським новинам повідомили очевидці.
Зі слів свідків, близько 17.25 поблизу кафе «Базилік», перед поворотом на Словацького, легковик «Фольксваген Пасат» збив велосипедиста.
Чоловіка з травмами забрали до лікарні медики швидкої, які прибули на місце події.
На місці аварії працюють патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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