У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО





Про це



Зі слів свідків, близько 17.25 поблизу кафе «Базилік», перед поворотом на Словацького, легковик «Фольксваген Пасат» збив велосипедиста.



Чоловіка з травмами забрали до лікарні медики швидкої, які прибули на місце події.



На місці аварії працюють патрульні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода сталася 1 березня поблизу облмуздрамтеатру в Луцьку.Про це Волинським новинам повідомили очевидці.Зі слів свідків, близько 17.25 поблизу кафе «Базилік», перед поворотом на Словацького, легковик «Фольксваген Пасат» збив велосипедиста.Чоловіка з травмами забрали до лікарні медики швидкої, які прибули на місце події.На місці аварії працюють патрульні.

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