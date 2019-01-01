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У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО

У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО
Автопригода сталася 1 березня поблизу облмуздрамтеатру в Луцьку.

Про це Волинським новинам повідомили очевидці.

Зі слів свідків, близько 17.25 поблизу кафе «Базилік», перед поворотом на Словацького, легковик «Фольксваген Пасат» збив велосипедиста.

Чоловіка з травмами забрали до лікарні медики швидкої, які прибули на місце події.

На місці аварії працюють патрульні.

У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО
У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО
У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО
У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО
У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО
У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО
У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО
У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО
У центрі Луцька авто збило велосипедиста. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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