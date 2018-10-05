На Рівненщині люди викидають трупи домашніх тварин посеред лісу





Тушки поросят, і навіть корів та коней валяються на стихійних сміттєзвалищах, або просто посеред лісу, - пише



У відділі житлово-комунального господарства Демидівської селищної ради розповідають, що така ситуація триває більше року.



«Спершу самі виїжджали на місце і спалювали туші свиней. Попіл закопували. Неодноразово просили людей не робити так, попереджали про адміністративну відповідальність. Селяни не зважають. Провели власне розслідування, втім вдалося встановити особи лише двох порушників. У одних господарів кінь здох від старості, вони й вивезли його труп до ліси. Інші викинули труп корови на смітник. Викликали обох на комісію, і в якості покарання оштрафували на тисячу гривень. Буває, здохлих поросят кидають просто на узбіччі дороги», – говорить начальник відділу ЖКГ Василь Бурець



Від чого саме померли тварини – невідомо. Втім, запевнять ветеринари, ознак чуми фахівці не виявили.



«Всі скотомогильники в районі законсервовані. Наші співробітники постій стежать, аби туди не звозили трупи свійських тварин. Селищна рада підписала договір із костопільським ветсанзаводом про те, що вони безкоштовно забиратимуть у людей трупи тварин на утилізацію. Проте люди чомусь не користуються цією послугою», – каже начальниця Демидівського районного відділення Головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області Леся Петрук.



Варто наголосити, що рештки загиблих тварин поширюють небезпечні інфекції, які вражають людей та живність – туберкульоз, бруцельоз та інші. Недуги поширюються повітряно-крапельним шляхом. До того, розкладаючись, рештки тварин псують грунт, поверхневі води та повітря.



«У Законі визначений порядок поводження із рештками загиблих тварин. Трупи в жодному разі не можна викидати на смітники чи залишати просто неба. За неналежну утилізацію господарів мають право притягнути до адміністративної відповідальності. Сума штрафу коливається від 25000 до 96000 гривень. Розглядати справу та накладати штраф можуть головні державні інспектори ветеринарної медицини. За псування земель громадянам передбачений штраф від 340 до 1360 гривень. Якщо ж подібне правопорушення вчинив підприємець, сума штрафу збільшується від 850 до 1700 гривень. Окрім адміністративної, за викидання трупів тварин передбачена й кримінальна відповідальність», – пояснює адвокат Валентин Дупак.



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