У «ПортCity» - весняний хендмейд-ярмарок*
Сьогодні, 19:30
Здивуй близьку людину оригінальним подарунком з нагоди настання найромантичнішої пори року – весни.
8-9 березня у "ПортCity" відбудеться весняний хендмейд-ярмарок, де буде представлено величезне різноманіття виробів ручної роботи.
Талановиті майстри представлять авторські роботи, які захоплять Вас ексклюзивністю.
Команда "ПортCity" знає толк у проведенні хендмейд ярмарків, тому не пропустіть!
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8-9 березня у "ПортCity" відбудеться весняний хендмейд-ярмарок, де буде представлено величезне різноманіття виробів ручної роботи.
Талановиті майстри представлять авторські роботи, які захоплять Вас ексклюзивністю.
Команда "ПортCity" знає толк у проведенні хендмейд ярмарків, тому не пропустіть!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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