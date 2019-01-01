У «ПортCity» - весняний хендмейд-ярмарок*





8-9 березня у "ПортCity" відбудеться весняний хендмейд-ярмарок, де буде представлено величезне різноманіття виробів ручної роботи.



Талановиті майстри представлять авторські роботи, які захоплять Вас ексклюзивністю.



Команда "ПортCity" знає толк у проведенні хендмейд ярмарків, тому не пропустіть!



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