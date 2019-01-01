На Волині власники «євроблях» оскаржують митну вартість автомобілів





Про це повідомила в. о. заступника начальника Волинської митниці ДФС Тетяна Кравець в ефірі проекту



"На сьогодні по волинській митниці є близько 20 позовів щодо оскарження рішень про визначення митної вартості. Ці рішення приймались відповідно до бази нарахування, від якої нараховувались податки. Якщо людина не згідна з цим рішенням - вона його оскаржує. Такі випадки в нас є", - повідомила Тетяна Кравець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 20 позовів щодо оскарження митної вартості авто, визначеної Волинською митницею, зараз розглядається в судах. Рішень за цими позовами ще немає.Про це повідомила в. о. заступника начальника Волинської митниці ДФСв ефірі проекту Суспільного Звіти наживо."На сьогодні по волинській митниці є близько 20 позовів щодо оскарження рішень про визначення митної вартості. Ці рішення приймались відповідно до бази нарахування, від якої нараховувались податки. Якщо людина не згідна з цим рішенням - вона його оскаржує. Такі випадки в нас є", - повідомила Тетяна Кравець.

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