На Волині власники «євроблях» оскаржують митну вартість автомобілів
01 березень, 23:29
Близько 20 позовів щодо оскарження митної вартості авто, визначеної Волинською митницею, зараз розглядається в судах. Рішень за цими позовами ще немає.
Про це повідомила в. о. заступника начальника Волинської митниці ДФС Тетяна Кравець в ефірі проекту Суспільного Звіти наживо.
"На сьогодні по волинській митниці є близько 20 позовів щодо оскарження рішень про визначення митної вартості. Ці рішення приймались відповідно до бази нарахування, від якої нараховувались податки. Якщо людина не згідна з цим рішенням - вона його оскаржує. Такі випадки в нас є", - повідомила Тетяна Кравець.
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Про це повідомила в. о. заступника начальника Волинської митниці ДФС Тетяна Кравець в ефірі проекту Суспільного Звіти наживо.
"На сьогодні по волинській митниці є близько 20 позовів щодо оскарження рішень про визначення митної вартості. Ці рішення приймались відповідно до бази нарахування, від якої нараховувались податки. Якщо людина не згідна з цим рішенням - вона його оскаржує. Такі випадки в нас є", - повідомила Тетяна Кравець.
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