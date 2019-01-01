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На Волині власники «євроблях» оскаржують митну вартість автомобілів

На Волині власники «євроблях» оскаржують митну вартість автомобілів
Близько 20 позовів щодо оскарження митної вартості авто, визначеної Волинською митницею, зараз розглядається в судах. Рішень за цими позовами ще немає.

Про це повідомила в. о. заступника начальника Волинської митниці ДФС Тетяна Кравець в ефірі проекту Суспільного Звіти наживо.

"На сьогодні по волинській митниці є близько 20 позовів щодо оскарження рішень про визначення митної вартості. Ці рішення приймались відповідно до бази нарахування, від якої нараховувались податки. Якщо людина не згідна з цим рішенням - вона його оскаржує. Такі випадки в нас є", - повідомила Тетяна Кравець.


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Теги: розмитнення, євробляхи, оскарження, митна вартість, митниця
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