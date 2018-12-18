Відтепер поліція звітуватиме про швидкість прибуття на місце події та проблеми з персоналом





Експеримент щодо впровадження нової форми звітності поліції перед населенням успішно впроваджено у кількох районах Донецької області. І відтепер заплановано його реалізацію в інших регіонах країни. Йдеться на



Глава відомства повідомив, що наприкінці 2018 року були проведені два соціальні опитування – зовнішнє та внутрішнє. Участь у зовнішньому опитуванні щодо роботи поліції в регіонах взяли близько 25 тисяч респондентів з усіх областей країни. За результатами аналізу опитування керівництво Нацполіції прийматиме рішення щодо змін у підходах до роботи поліції.



Водночас Сергій Князєв наголосив, що керівники поліції на місцях мають планувати свою роботу на рік, спираючись на результати внутрішнього опитування своїх співробітників.



Окрім того, виходячи з результатів опитувань, було прийнято рішення про впровадження експерименту на території однієї області держави. Відтак Національна поліція нарощуватиме комунікацію з громадою на місцях. Зокрема, йдеться про реалізацію нової форми звітності поліції безпосередньо перед громадянами.



«Експериментальну форму звіту начальника місцевої поліції перед громадянами його території обслуговування ми успішно реалізували в декількох районах Донецької області. Вимагаю, щоб на прикладі цієї новели кожний з вас у своїй області впровадив такий звіт начальників відділів та відділень перед людьми. Нам важлива реакція вашої місцевої громади», – звернувся Сергій Князєв до керівників територіальних підрозділів поліції в регіонах.



Зокрема, такий звіт включатиме в себе інформацію про середню швидкість прибуття поліції на виклик – окремо по місту і району. Також поліцейські звітуватимуть про загальну кількість повідомлень, а також повідомлень, прийнятих та оброблених упродовж певного періоду, наприклад, за 10 секунд.



Окрім того, звіт включатиме інформацію як про заохочення поліцейських, так і про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Також громада володітиме інформацією про проблеми з персоналом, некомплект, навантаження на одного поліцейського тощо.



«Ми розуміємо, що на перший стартовий звіт може бути не зовсім позитивна реакція. Але з кожним місяцем ми будемо нарощувати наші комунікаційні відносини з громадою на місцях. І таким чином ми впровадимо найважливішу вимогу – налагодження комунікації поліції з громадою. Згідно із законом, це є основним критерієм оцінки роботи поліції», – підкреслив Сергій Князєв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Звіт включатиме інформацію про середню швидкість прибуття поліції на виклик, про загальну кількість повідомлень, прийнятих та оброблених, наприклад, за 10 секунд тощо.Експеримент щодо впровадження нової форми звітності поліції перед населенням успішно впроваджено у кількох районах Донецької області. І відтепер заплановано його реалізацію в інших регіонах країни. Йдеться на сайті нацполіції.Глава відомства повідомив, що наприкінці 2018 року були проведені два соціальні опитування – зовнішнє та внутрішнє. Участь у зовнішньому опитуванні щодо роботи поліції в регіонах взяли близько 25 тисяч респондентів з усіх областей країни. За результатами аналізу опитування керівництво Нацполіції прийматиме рішення щодо змін у підходах до роботи поліції.Водночаснаголосив, що керівники поліції на місцях мають планувати свою роботу на рік, спираючись на результати внутрішнього опитування своїх співробітників.Окрім того, виходячи з результатів опитувань, було прийнято рішення про впровадження експерименту на території однієї області держави. Відтак Національна поліція нарощуватиме комунікацію з громадою на місцях. Зокрема, йдеться про реалізацію нової форми звітності поліції безпосередньо перед громадянами.«Експериментальну форму звіту начальника місцевої поліції перед громадянами його території обслуговування ми успішно реалізували в декількох районах Донецької області. Вимагаю, щоб на прикладі цієї новели кожний з вас у своїй області впровадив такий звіт начальників відділів та відділень перед людьми. Нам важлива реакція вашої місцевої громади», – звернувся Сергій Князєв до керівників територіальних підрозділів поліції в регіонах.Зокрема, такий звіт включатиме в себе інформацію про середню швидкість прибуття поліції на виклик – окремо по місту і району. Також поліцейські звітуватимуть про загальну кількість повідомлень, а також повідомлень, прийнятих та оброблених упродовж певного періоду, наприклад, за 10 секунд.Окрім того, звіт включатиме інформацію як про заохочення поліцейських, так і про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Також громада володітиме інформацією про проблеми з персоналом, некомплект, навантаження на одного поліцейського тощо.«Ми розуміємо, що на перший стартовий звіт може бути не зовсім позитивна реакція. Але з кожним місяцем ми будемо нарощувати наші комунікаційні відносини з громадою на місцях. І таким чином ми впровадимо найважливішу вимогу – налагодження комунікації поліції з громадою. Згідно із законом, це є основним критерієм оцінки роботи поліції», – підкреслив Сергій Князєв.

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