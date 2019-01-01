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На Волині амбулаторію, приміщення якої «доїдає» грибок, хочуть перенести в сусіднє село. ВІДЕО

На Волині амбулаторію, приміщення якої «доїдає» грибок, хочуть перенести в сусіднє село. ВІДЕО
Амбулаторію із села Сокіл Рожищенського району, приміщення якої вражене грибком, планують перенести у сусіднє село.

Про це каже голова райдержадміністрації Інна Гайворонська. Люди, які там лікуються, – проти. Чому – дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Проблеми з грибком почалися в амбулаторії ще два роки тому, розповідає сімейний лікар Валентина Ласкава. За кошти з місцевих бюджетів приміщення ремонтували, витратили понад 60 тисяч гривень. Обробляли плісняву спеціальними розчинами, але вивести її не вдалося.

"Нас хочуть перевести в сусіднє село, за 5 кілометрів. І вже сьогодні молоді мами хочуть забрати від мене свої декларації та піти до районного педіатра, у зв'язку з тим, що їм незручно буде їздити в село Навіз", - каже Валентина Ласкава.

Жителі, які сьогодні прийшли на прийом до лікаря про перенесення амбулаторії кажуть, що амбулаторія у їхньому селі просто необхідна, щоправда умови у нинішньому приміщенні не лише жахливі, а й небезпечні.

Однак і в приміщенні ФАПу села Навіз, куди хочуть перенести амбулаторію, теж є певні незручності.

"Там дуже холодно. Я туди частенько приїзджаю, то там дуже холодно. Там немає опалення", - нарікає сімейний лікар Валентина Ласкава.

Проте голова Рожищенської райдержадміністрації Інна Гайворонська каже, що це єдиний варіант вирішення цієї проблеми, позаяк сільська рада села Сокіл не замовила та не оплатила проектно-кошторисну документацію по реконструкції приміщення колишньої аптеки, яку раніше депутати виділили під амбулаторію.

Свого часу голова села Сокіл Олег Бондарукказав, що у сільради немає на це коштів. Проте після візиту комісії з району та обурення місцевих мешканців пообіцяв скликати збори селян та сесію сільради, аби обговорити питання амбулаторії.

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Теги: Сокіл, амбулаторія, грибок, аварійний стан, Навіз, перенесення
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