Небезпечний обгін: у Луцьку автохам на BMW вдарив інше авто та втік. ВІДЕО
01 березень, 22:57
У Луцьку, на вулиці Рівненській, водій BMW, перетнувши подвійну суцільну смугу, вдарив інше авто та поїхав далі.
Про це у facebook пише Павло Склянчук.
"Був свідком ДТП на вул.Рівненській, зупинка Берізка, Сулі гулі. Де бляхар на БМВ здійснив обгін через подвійну суцільну, підрізавши іншого учасника ДР", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у facebook пише Павло Склянчук.
"Був свідком ДТП на вул.Рівненській, зупинка Берізка, Сулі гулі. Де бляхар на БМВ здійснив обгін через подвійну суцільну, підрізавши іншого учасника ДР", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Ну нічого, не за горами 22 травня...
Останні новини
2 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині власники «євроблях» оскаржують митну вартість автомобілів
01 березень, 23:29
Небезпечний обгін: у Луцьку автохам на BMW вдарив інше авто та втік. ВІДЕО
01 березень, 22:57
Куди звертатись лучанам, які страждають від домашнього насильства
01 березень, 22:44
Волинянин вдома вирощував коноплю
01 березень, 21:35