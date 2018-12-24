Небезпечний обгін: у Луцьку автохам на BMW вдарив інше авто та втік. ВІДЕО





Про це у Павло Склянчук.



"Був свідком ДТП на вул.Рівненській, зупинка Берізка, Сулі гулі. Де бляхар на БМВ здійснив обгін через подвійну суцільну, підрізавши іншого учасника ДР", - йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Рівненській, водій BMW, перетнувши подвійну суцільну смугу, вдарив інше авто та поїхав далі.Про це у facebook пише"Був свідком ДТП на вул.Рівненській, зупинка Берізка, Сулі гулі. Де бляхар на БМВ здійснив обгін через подвійну суцільну, підрізавши іншого учасника ДР", - йдеться у дописі.

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