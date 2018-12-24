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Небезпечний обгін: у Луцьку автохам на BMW вдарив інше авто та втік. ВІДЕО

Небезпечний обгін: у Луцьку автохам на BMW вдарив інше авто та втік. ВІДЕО
У Луцьку, на вулиці Рівненській, водій BMW, перетнувши подвійну суцільну смугу, вдарив інше авто та поїхав далі.

Про це у facebook пише Павло Склянчук.

"Був свідком ДТП на вул.Рівненській, зупинка Берізка, Сулі гулі. Де бляхар на БМВ здійснив обгін через подвійну суцільну, підрізавши іншого учасника ДР", - йдеться у дописі.




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Теги: бмв, автохам, рівненська, аварія
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