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Резонансна аварія у Харкові: з'явилася петиція про помилування Дронова

Резонансна аварія у Харкові: з'явилася петиція про помилування Дронова
На сайті президента України з’явилася петиція про помилування Геннадія Дронова – учасника ДТП у Харкові, яка забрала життя шести осіб.

– Про помилування Дронова Геннадія обвинуваченого у скоєнні ДТП, що мало місце в місті Харкові 18 жовтня 2017 року. Оскільки вважаємо, що він засуджений несправедливо, – йдеться в тексті петиції.

Станом на 23.00 1 березня петицію підписала 81 особа з необхідних 25 тисяч.

Нагадаємо, під час розгляду справи Дронов не визнав свою провину. Суд порахував це спробою піти від відповідальності. 26 лютого Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.

Також 10 років отримала і Олена Зайцева.

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Теги: аварія, Геннадій Дронов, помилування, петиція
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