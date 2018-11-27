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Луцьку районну спортивну школу – ліквідовують. ВІДЕО

Луцьку районну спортивну школу – ліквідовують. ВІДЕО
Після об’єднання територіальних громад у бюджеті Луцького району не залишились коштів на фінансування спортивної школи.

Відтак, із 1 березня Луцька районна спортивна школа припинила свою діяльність. Рішення про ліквідацію закладу районні депутати прийняли у грудні. Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

Голова райради Валентин Приходько розповів, що після об'єднання громад вони отримали власні бюджети і районна казна не в змозі фінансувати спортшколу.

Керівник ДЮСШ Анатолій Фіцрозповідає, що 31 працівнику школи виплатили розрахункові.

Подробиці – у відео.


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Теги: ДЮСШ, Луцький район, спортшкола, ліквідація, фінансування, децентралізація
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