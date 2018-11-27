Луцьку районну спортивну школу – ліквідовують. ВІДЕО





Відтак, із 1 березня Луцька районна спортивна школа припинила свою діяльність. Рішення про ліквідацію закладу районні депутати прийняли у грудні. Про це йдеться у сюжеті



Голова райради Валентин Приходько розповів, що після об'єднання громад вони отримали власні бюджети і районна казна не в змозі фінансувати спортшколу.



Керівник ДЮСШ Анатолій Фіцрозповідає, що 31 працівнику школи виплатили розрахункові.



Подробиці – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після об’єднання територіальних громад у бюджеті Луцького району не залишились коштів на фінансування спортивної школи.Відтак, із 1 березня Луцька районна спортивна школа припинила свою діяльність. Рішення про ліквідацію закладу районні депутати прийняли у грудні. Про це йдеться у сюжеті Суспільного Голова райрадирозповів, що після об'єднання громад вони отримали власні бюджети і районна казна не в змозі фінансувати спортшколу.Керівник ДЮСШрозповідає, що 31 працівнику школи виплатили розрахункові.Подробиці – у відео.

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