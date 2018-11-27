Луцьку районну спортивну школу – ліквідовують. ВІДЕО
Сьогодні, 05:22
Після об’єднання територіальних громад у бюджеті Луцького району не залишились коштів на фінансування спортивної школи.
Відтак, із 1 березня Луцька районна спортивна школа припинила свою діяльність. Рішення про ліквідацію закладу районні депутати прийняли у грудні. Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Голова райради Валентин Приходько розповів, що після об'єднання громад вони отримали власні бюджети і районна казна не в змозі фінансувати спортшколу.
Керівник ДЮСШ Анатолій Фіцрозповідає, що 31 працівнику школи виплатили розрахункові.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відтак, із 1 березня Луцька районна спортивна школа припинила свою діяльність. Рішення про ліквідацію закладу районні депутати прийняли у грудні. Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Голова райради Валентин Приходько розповів, що після об'єднання громад вони отримали власні бюджети і районна казна не в змозі фінансувати спортшколу.
Керівник ДЮСШ Анатолій Фіцрозповідає, що 31 працівнику школи виплатили розрахункові.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцьку районну спортивну школу – ліквідовують. ВІДЕО
Сьогодні, 05:22
У луцькій музичній школі відкрили концертний зал. ФОТО
Сьогодні, 03:04
Відтепер поліція звітуватиме про швидкість прибуття на місце події та проблеми з персоналом
Сьогодні, 01:26