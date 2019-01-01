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У соцмережі «прославили» юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині. ФОТО, ВІДЕО

У соцмережі «прославили» юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині. ФОТО, ВІДЕО
Показали фото юнака, який навмисно переїхав собаку у селі Любитів Ковельського району.

Інцидент трапився 28 лютого, йдеться на сторінці Kovel Aminals у Facebook.

У спільноті йдеться про те, що Audi, яким переїхали пса, належить 24-річному юнаку. Він був притягнутий до адмінвідповідальності за водіння у нетверезому стані та, сплативши штраф у розмірі 10000 гривень, у грудні минулого року, після річної перерви, знову отримав водійське посвідчення. Під час інциденту поруч із ним була учениця 11-го класу.

Пес після наїзду вижив. Його з численними переломами і забоями відправили до луцької ветлікарні.

"Маємо надію, що він переживе цей страшний день. Ну а ми сподіваємось на відкриття кримінального провадження, там від 3 до 7 позбавлення волі", - йдеться на сторінці Kovel Aminals.
У соцмережі «прославили» юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині. ФОТО, ВІДЕО
У соцмережі «прославили» юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині. ФОТО, ВІДЕО


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Теги: тварини, собаки, кримінал
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Коментарі 3
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Міг просто поїхати прямо, загрози ніякої пес йому не ніс, це чиста кримінальна стаття, поліція повинна зайнятись.
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Полішук недоразвитий, щоб ти все життя гнив в свому селі, і собаки тебе обсцикали по під заборами
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Нечесть, лишить прав пожизненно! Моральний урод, изолировать от людей! Потенциальный убийца, психологически такой человек способен на все!
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