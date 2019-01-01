У соцмережі «прославили» юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 09:16
Показали фото юнака, який навмисно переїхав собаку у селі Любитів Ковельського району.
Інцидент трапився 28 лютого, йдеться на сторінці Kovel Aminals у Facebook.
У спільноті йдеться про те, що Audi, яким переїхали пса, належить 24-річному юнаку. Він був притягнутий до адмінвідповідальності за водіння у нетверезому стані та, сплативши штраф у розмірі 10000 гривень, у грудні минулого року, після річної перерви, знову отримав водійське посвідчення. Під час інциденту поруч із ним була учениця 11-го класу.
Пес після наїзду вижив. Його з численними переломами і забоями відправили до луцької ветлікарні.
"Маємо надію, що він переживе цей страшний день. Ну а ми сподіваємось на відкриття кримінального провадження, там від 3 до 7 позбавлення волі", - йдеться на сторінці Kovel Aminals.
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Інцидент трапився 28 лютого, йдеться на сторінці Kovel Aminals у Facebook.
У спільноті йдеться про те, що Audi, яким переїхали пса, належить 24-річному юнаку. Він був притягнутий до адмінвідповідальності за водіння у нетверезому стані та, сплативши штраф у розмірі 10000 гривень, у грудні минулого року, після річної перерви, знову отримав водійське посвідчення. Під час інциденту поруч із ним була учениця 11-го класу.
Пес після наїзду вижив. Його з численними переломами і забоями відправили до луцької ветлікарні.
"Маємо надію, що він переживе цей страшний день. Ну а ми сподіваємось на відкриття кримінального провадження, там від 3 до 7 позбавлення волі", - йдеться на сторінці Kovel Aminals.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Міг просто поїхати прямо, загрози ніякої пес йому не ніс, це чиста кримінальна стаття, поліція повинна зайнятись.
Полішук недоразвитий, щоб ти все життя гнив в свому селі, і собаки тебе обсцикали по під заборами
Нечесть, лишить прав пожизненно! Моральний урод, изолировать от людей! Потенциальный убийца, психологически такой человек способен на все!
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