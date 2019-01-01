У соцмережі «прославили» юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині. ФОТО, ВІДЕО

Показали фото юнака, який навмисно переїхав собаку у селі Любитів Ковельського району.Інцидент трапився 28 лютого, йдеться на сторінці Kovel Aminals у Facebook.У спільноті йдеться про те, що Audi, яким переїхали пса, належить 24-річному юнаку. Він був притягнутий до адмінвідповідальності за водіння у нетверезому стані та, сплативши штраф у розмірі 10000 гривень, у грудні минулого року, після річної перерви, знову отримав водійське посвідчення. Під час інциденту поруч із ним була учениця 11-го класу.Пес після наїзду вижив. Його з численними переломами і забоями відправили до луцької ветлікарні."Маємо надію, що він переживе цей страшний день. Ну а ми сподіваємось на відкриття кримінального провадження, там від 3 до 7 позбавлення волі", - йдеться на сторінці Kovel Aminals.