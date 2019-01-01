Яскраві кольори, золото, коштовності: як у давнину у Луцьку вдягалися модники та модниці. ФОТО





Темою лекції була «Мода часів Луцького з’їзду європейських монархів», пише



Про те як одягалися звичайні лучани, який одяг та аксесуари були популярними у древньому Лучеську в XV столітті, якому вбранню надавали перевагу знатні гості з'їзду європейських монархів розповіла історик Тетяна Яцечко-Блаженко.



До лекції долучилися лицарі з луцького клубу "Айна Бера" Андрій Борщ, Роман та Богдан Жовтобрухи, а також реконструктор Надія Гопалюк.



"Ми спортсмени, тому наші костюми – це стилізація, а не реконструкція. Різниця в тому, що реконструкція – це повне відтворення способами минувших часів, – розповів віце-капітан клубу "Айна Бера" Андрій Борщ.



На лекції розповіли як виготовлялися лицарські обладунки, тканини, яким був одяг міщан та селян. Тож переважно в Луцьку панувала мода Великого Князівства Литовського, використовували льон та шерсть яскравих кольорів. Костюми знаті були оздоблені золотом та дорогоцінним камінням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центрі туристичної інформації та послуг відбулася п'ята публічна лекція в рамках просвітницького проекту «1429: З'їзд європейських монархів».Темою лекції була «Мода часів Луцького з’їзду європейських монархів», пише Конкурент Про те як одягалися звичайні лучани, який одяг та аксесуари були популярними у древньому Лучеську в XV столітті, якому вбранню надавали перевагу знатні гості з'їзду європейських монархів розповіла історикДо лекції долучилися лицарі з луцького клубу "Айна Бера"та, а також реконструктор"Ми спортсмени, тому наші костюми – це стилізація, а не реконструкція. Різниця в тому, що реконструкція – це повне відтворення способами минувших часів, – розповів віце-капітан клубу "Айна Бера" Андрій Борщ.На лекції розповіли як виготовлялися лицарські обладунки, тканини, яким був одяг міщан та селян. Тож переважно в Луцьку панувала мода Великого Князівства Литовського, використовували льон та шерсть яскравих кольорів. Костюми знаті були оздоблені золотом та дорогоцінним камінням.

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