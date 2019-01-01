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Яскраві кольори, золото, коштовності: як у давнину у Луцьку вдягалися модники та модниці. ФОТО

Яскраві кольори, золото, коштовності: як у давнину у Луцьку вдягалися модники та модниці. ФОТО
У Центрі туристичної інформації та послуг відбулася п'ята публічна лекція в рамках просвітницького проекту «1429: З'їзд європейських монархів».

Темою лекції була «Мода часів Луцького з’їзду європейських монархів», пише Конкурент.

Про те як одягалися звичайні лучани, який одяг та аксесуари були популярними у древньому Лучеську в XV столітті, якому вбранню надавали перевагу знатні гості з'їзду європейських монархів розповіла історик Тетяна Яцечко-Блаженко.

До лекції долучилися лицарі з луцького клубу "Айна Бера" Андрій Борщ, Роман та Богдан Жовтобрухи, а також реконструктор Надія Гопалюк.

"Ми спортсмени, тому наші костюми – це стилізація, а не реконструкція. Різниця в тому, що реконструкція – це повне відтворення способами минувших часів, – розповів віце-капітан клубу "Айна Бера" Андрій Борщ.

На лекції розповіли як виготовлялися лицарські обладунки, тканини, яким був одяг міщан та селян. Тож переважно в Луцьку панувала мода Великого Князівства Литовського, використовували льон та шерсть яскравих кольорів. Костюми знаті були оздоблені золотом та дорогоцінним камінням.
Яскраві кольори, золото, коштовності: як у давнину у Луцьку вдягалися модники та модниці. ФОТО
Яскраві кольори, золото, коштовності: як у давнину у Луцьку вдягалися модники та модниці. ФОТО
Яскраві кольори, золото, коштовності: як у давнину у Луцьку вдягалися модники та модниці. ФОТО
Яскраві кольори, золото, коштовності: як у давнину у Луцьку вдягалися модники та модниці. ФОТО
Яскраві кольори, золото, коштовності: як у давнину у Луцьку вдягалися модники та модниці. ФОТО
Яскраві кольори, золото, коштовності: як у давнину у Луцьку вдягалися модники та модниці. ФОТО
Яскраві кольори, золото, коштовності: як у давнину у Луцьку вдягалися модники та модниці. ФОТО

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Теги: Європейський з'їзд монархів, мода, вбрання
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