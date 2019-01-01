Чому у луцьких маршрутках треба підвищити вартість проїзду: думка перевізника
Сьогодні, 09:43
Директор ПрАТ «Луцьке АТП 10701» Сергій Дьомін пояснив, чому вважає доцільним підвищення вартості проїзду у маршрутках з 5-ти до 6-ти гривень.
Про це йдеться у протоколі наради управління транспорту та зв’язку та перевізників.
За словами Сергія Дьоміна, для перевезення на маршрутах потрібно в першу чергу збільшити тариф на перевезення. На сьогодні перевізник при відкриті нового маршруту чи зміни чинного маршруту керується економічною складовою та рентабельністю.
Сергій Дьомін каже, що нині собівартість послуг на перевезення більша за тариф на перевезення, тому необхідно піднімати тариф.
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Про це йдеться у протоколі наради управління транспорту та зв’язку та перевізників.
За словами Сергія Дьоміна, для перевезення на маршрутах потрібно в першу чергу збільшити тариф на перевезення. На сьогодні перевізник при відкриті нового маршруту чи зміни чинного маршруту керується економічною складовою та рентабельністю.
Сергій Дьомін каже, що нині собівартість послуг на перевезення більша за тариф на перевезення, тому необхідно піднімати тариф.
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Коментарі 3
Якби затрати були більші від виручки, перевізники б не перевозили - не треба брехати
Для того щоб корова приносила більше молока - її потрібно більше доїти та менше кормити. Так само й тут. Менше сервісу за більші гроші.
а ще є приказка: поганому танцюристу тапки заважають
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