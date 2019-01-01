Чому у луцьких маршрутках треба підвищити вартість проїзду: думка перевізника

Директор ПрАТ «Луцьке АТП 10701»пояснив, чому вважає доцільним підвищення вартості проїзду у маршрутках з 5-ти до 6-ти гривень.Про це йдеться у протоколі наради управління транспорту та зв’язку та перевізників.За словами Сергія Дьоміна, для перевезення на маршрутах потрібно в першу чергу збільшити тариф на перевезення. На сьогодні перевізник при відкриті нового маршруту чи зміни чинного маршруту керується економічною складовою та рентабельністю.Сергій Дьомін каже, що нині собівартість послуг на перевезення більша за тариф на перевезення, тому необхідно піднімати тариф.