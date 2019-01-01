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На Тернопільщині чоловіка «вбила» шафа

На Тернопільщині чоловіка «вбила» шафа
У селі Підгайці, що на Тернопільщині, на чоловіка впала шафа. Від удару він загинув.

Про це пише сайт Тернополяни.

За попередньою інформацією журналістів сайту «Тернополяни», інцидент трапився 1 березня, близько 11-ої години. Загиблий — 62-річний місцевий мешканець. На чоловіка вдома впала шафа, яка смертельно його травмувала.

Деталі події встановлюють правоохоронці.

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Теги: смерть, шафа
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