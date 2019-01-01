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Що відбудеться у «Промені» до 8 березня*

Що відбудеться у «Промені» до 8 березня*
До свята усіх жінок, 8 березня, у «Промені» готують цікаву програму.

У холі вже відкрився магазин квітів і 8 березня «Промінь» разом з магазином «Flowers» робитимуть дівчатам та жінкам приємності. Також у холі на відвідувачів чекатиме весняна інсталяція.

8 березня у Промені відбудеться концерт талановитої скрипальки Асії Ахат. (Квитки за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/assiya_ahat)

У ДРК «Смугастий носоріг» в цей день відбудеться безкоштовна тематична вечірка із дискотекою, шоу-конфеті, глітерним тату, розвагами та конкурсами (реєстрація за номером: +380 (66) 755 07 57).

У Grand Central food terminal робитимуть експрес-тату від студії тату VeAn Луцьк та продаватимуть букетики та світшоти від Art Ladies 4u, також від них стоятиме фотозона, а на барній стійці пригощатимуть новим блакитним ігристим Marengo, а ввечері будуть живі виступи та розваги з Dj Paradox (вхід вільний).

У George's Club о 21:00 – Disco Bowling та виступ «HAVANA COVER BAND» у ресторані-караоке.

У кінотеатрі в прокат вийде довгоочікуваний український фільм «Гуцулка Ксеня». Квитки в кіно можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/films

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Теги: Промінь
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