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Погода у Луцьку на неділю, 3 березня

Погода у Луцьку на неділю, 3 березня
Хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Температура повітря вдень коливатиметься від 5 до 6 теплих градусів, а вже ввечері опуститься до 4 градусів тепла.

Вітер - південно-західний, 4,8-6,3 метри за секунду.

У цей день вшановували пташку-вівсянку "вісницею швидкого тепла славилась вона", селянки пекли вівсянички (пиріжки з вівсяної муки). Наші пращури намагались побачити якомога більше вказівок на швидкий прихід тепла, очікуючи весни і відродження природи.

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Теги: погода, прогноз, Луцьк
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