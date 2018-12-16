Погода у Луцьку на неділю, 3 березня

Хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.Температура повітря вдень коливатиметься від 5 до 6 теплих градусів, а вже ввечері опуститься до 4 градусів тепла.Вітер - південно-західний, 4,8-6,3 метри за секунду.У цей день вшановували пташку-вівсянку "вісницею швидкого тепла славилась вона", селянки пекли вівсянички (пиріжки з вівсяної муки). Наші пращури намагались побачити якомога більше вказівок на швидкий прихід тепла, очікуючи весни і відродження природи.