вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині просять відкачувати воду з вулиць перед ремонтом

У місті на Волині просять відкачувати воду з вулиць перед ремонтом
У Володимирі-Волинському перед проведенням ремонтних робіт на вулицях просять усунути підтоплення.

Про це йшлося під час сесії міської ради, повідомляє ВолиньUA.

«У поточному році заплановано капітальний ремонт вулиці Ломоносова та Винниченка. Через підтоплення даних вулиць стічними водами постійно затоплює приватні оселі жителів зазначених вулиць.

З метою усунення підтоплення до проведення капітальних робіт терміново підготувати пропозиції та бюджетні запити по водовідведенню в існуючі колектори у співфінансуванні із жителями зазначених вулиць», - йдеться у запиті депутата Сергія Радкевича до начальника управління ЖКГ Віктора Фіщука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, вулиці, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Смірнова Бориса Вікторовича Смірнова
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
Погода у Луцьку на неділю, 3 березня
Сьогодні, 19:00
У місті на Волині просять відкачувати воду з вулиць перед ремонтом
Сьогодні, 18:40
«Смугастий носоріг» у «Промені» підготував дітям сюрпризи до 8 березня*
Сьогодні, 18:20
Під Луцьком сміття тракторами звозять до заплави річки Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 17:49
Волинські митники виявили більше 100 випадків заниження вартості автомобілів, завезених з Литви
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
Коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проблемну дорогу на Мамсурова Коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проблемну дорогу на Мамсурова
Сьогодні, 14:40
Повідомили, коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проспект Волі Повідомили, коли у Луцьку розпочнуть ремонтувати проспект Волі
25 лютий, 11:17
В історичній частині Луцька відремонтують вулицю В історичній частині Луцька відремонтують вулицю
08 серпень, 2018, 11:50
«Щоб покійники не «згадували» нас», - на Волині відремонтують морг «Щоб покійники не «згадували» нас», - на Волині відремонтують морг
21 листопад, 2017, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян кличуть на велоекскурсію до Олики
01 березень, 13:55
 1
Погода у Луцьку на неділю, 3 березня
Сьогодні, 19:00
 0
У місті на Волині просять відкачувати воду з вулиць перед ремонтом
Сьогодні, 18:40
 0
«Смугастий носоріг» у «Промені» підготував дітям сюрпризи до 8 березня*
Сьогодні, 18:20
 0
Під Луцьком сміття тракторами звозять до заплави річки Стир. ВІДЕО
Сьогодні, 17:49
 0
Медіа
відео
1/8