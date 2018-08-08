У місті на Волині просять відкачувати воду з вулиць перед ремонтом
Сьогодні, 18:40
У Володимирі-Волинському перед проведенням ремонтних робіт на вулицях просять усунути підтоплення.
Про це йшлося під час сесії міської ради, повідомляє ВолиньUA.
«У поточному році заплановано капітальний ремонт вулиці Ломоносова та Винниченка. Через підтоплення даних вулиць стічними водами постійно затоплює приватні оселі жителів зазначених вулиць.
З метою усунення підтоплення до проведення капітальних робіт терміново підготувати пропозиції та бюджетні запити по водовідведенню в існуючі колектори у співфінансуванні із жителями зазначених вулиць», - йдеться у запиті депутата Сергія Радкевича до начальника управління ЖКГ Віктора Фіщука.
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Про це йшлося під час сесії міської ради, повідомляє ВолиньUA.
«У поточному році заплановано капітальний ремонт вулиці Ломоносова та Винниченка. Через підтоплення даних вулиць стічними водами постійно затоплює приватні оселі жителів зазначених вулиць.
З метою усунення підтоплення до проведення капітальних робіт терміново підготувати пропозиції та бюджетні запити по водовідведенню в існуючі колектори у співфінансуванні із жителями зазначених вулиць», - йдеться у запиті депутата Сергія Радкевича до начальника управління ЖКГ Віктора Фіщука.
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