У Луцьку дадуть житло чоловіку, який живе в лікарні
Сьогодні, 10:34
У Луцьку хочуть виділити житлове приміщення у гуртожитку для працівника Волинської обласної лікарні.
Про це пише ВолиньOnline.
Виконавчий комітет Луцької міської ради хоче надати житлове приміщення в гуртожитку площею 17,1 "квадратів" Валерію Кирилюку.
З квартирного обліку Валерія Кирилюка, на якому він перебуває з квітня 2018 року, планують зняти.
Проживає чоловік в пристосованому для житла приміщенні Волинської обласної клінічної лікарні.
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Про це пише ВолиньOnline.
Виконавчий комітет Луцької міської ради хоче надати житлове приміщення в гуртожитку площею 17,1 "квадратів" Валерію Кирилюку.
З квартирного обліку Валерія Кирилюка, на якому він перебуває з квітня 2018 року, планують зняти.
Проживає чоловік в пристосованому для житла приміщенні Волинської обласної клінічної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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