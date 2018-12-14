У Луцьку дадуть житло чоловіку, який живе в лікарні





Про це пише



Виконавчий комітет Луцької міської ради хоче надати житлове приміщення в гуртожитку площею 17,1 "квадратів" Валерію Кирилюку.



З квартирного обліку Валерія Кирилюка, на якому він перебуває з квітня 2018 року, планують зняти.



Проживає чоловік в пристосованому для житла приміщенні Волинської обласної клінічної лікарні.

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