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У Луцьку дадуть житло чоловіку, який живе в лікарні

У Луцьку дадуть житло чоловіку, який живе в лікарні
У Луцьку хочуть виділити житлове приміщення у гуртожитку для працівника Волинської обласної лікарні.

Про це пише ВолиньOnline.

Виконавчий комітет Луцької міської ради хоче надати житлове приміщення в гуртожитку площею 17,1 "квадратів" Валерію Кирилюку.

З квартирного обліку Валерія Кирилюка, на якому він перебуває з квітня 2018 року, планують зняти.

Проживає чоловік в пристосованому для житла приміщенні Волинської обласної клінічної лікарні.

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Теги: житло, Луцьк
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