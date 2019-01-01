Чому сьогодні не можна дивитися на вечірнє небо: прикмети і забобони





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Іменини сьогодні святкують: Маркіян, Роман, Федір.



Народні прикмети на 2 березня



– Якою 2 березня буде погода, таким буде і все літо.



– З західної сторони пливуть перисті хмари – на наступний день буде дощ.



– Туман висить вранці – ознака того, що травень буде холодним.



– Птахи повертаються 2 березня з теплих країв – чекайте ранню весну.



Що можна робити 2 березня



1. Якщо помолитися цього дня святому Феодору Тирону про зниклу людину або речі, то незабаром вони знайдуться.



2. Якщо незаміжня жінка цього дня вийде на вулицю і зустріне жінку, то її очікує цього року нове кохання.



Що не можна робити 2 березня



1. Не бажано дивитися на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку – це віщуватиме важкі хвороби і смерть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 березня 2019 року вшановують пам'ять святого Феодора Тирона. Йому моляться про захист від розбійників, злих людей і злочинців. Також щорічно цього дня у світі відзначається одне з незвичайних свят – Міжнародний день сірника.Про це повідомляє 24 канал Маркіян, Роман, Федір.– Якою 2 березня буде погода, таким буде і все літо.– З західної сторони пливуть перисті хмари – на наступний день буде дощ.– Туман висить вранці – ознака того, що травень буде холодним.– Птахи повертаються 2 березня з теплих країв – чекайте ранню весну.1. Якщо помолитися цього дня святому Феодору Тирону про зниклу людину або речі, то незабаром вони знайдуться.2. Якщо незаміжня жінка цього дня вийде на вулицю і зустріне жінку, то її очікує цього року нове кохання.1. Не бажано дивитися на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку – це віщуватиме важкі хвороби і смерть.

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